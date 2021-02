11:45 Uhr

Sturmschäden: Baum kracht auf Straße - Autofahrer fährt dagegen

Ein 41-jähriger Autofahrer sieht einen auf der Straße liegenden Baum in Derching zu spät und touchiert ihn. Danach wird der Baum von der Straße entfernt.

Ein 41-jähriger Autofahrer touchierte am Mittwoch gegen 20.30 Uhr mit seinem Fahrzeug in der Neuen Bergstraße in Derching einen auf der Fahrbahn liegenden Baum. Der Baum war durch den Sturm auf die Fahrbahn gekracht. Der 41-Jährige hatte den Baum nach eigenen Angaben zu spät gesehen und fuhr deshalb leicht dagegen.

Unfallfahrer räumt Baum von der Straße

An seinem Toyota entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro. Der Baum wurde vom 41-Jährigen sowie weiteren Verkehrsteilnehmern von der Fahrbahn gebracht. Es handelte sich laut Polizei um einen jüngeren, offensichtlich gesunden Baum. (AZ)

