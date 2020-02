vor 27 Min.

Sturmtief "Sabine": Züge im Landkreis fahren frühestens ab 10 Uhr

Auf Einsätze wegen des Orkans „Sabine“ (hier in Hessen am Sonntag) bereiten sich auch die Feuerwehren in Aichach-Friedberg vor.

Der Höhepunkt des Orkans "Sabine" wird im Landkreis Aichach-Friedberg morgens erwartet. Der Unterricht ist abgesagt. Wie sieht es mit den Zügen aus?

Von Ute Krogull

Sonntagnachmittag liefen die Absprachen der Führungsgruppe Katastrophenschutz im Landkreis. Gegen 18 Uhr stand dann fest: Der Unterricht an allen Schulen im Landkreis fällt am Montag wegen des Orkans „Sabine“ aus.

Wie Landrat Klaus Metzger am frühen Abend mitteilte, erwartet der Wetterdienst der Leitstelle Augsburg den Durchzug des Orkantiefs „Sabine“ im Zeitraum zwischen 7 Uhr und 10 Uhr – die Zeit, in der Kinder und Jugendliche sich auf den Weg zur Schule machen. „Um die Sicherheit der jungen Menschen zu gewährleisten, habe ich nach Rücksprache mit dem Staatlichen Schulamt, den Schulleitungen der Landkreisschulen und dem Kreisbrandrat entschieden, dass an allen Schulen der Unterricht entfällt“, erklärt Klaus Metzger. Das gelte für Grund- und Mittelschulen ebenso wie für Realschulen und Gymnasien.

Da der Höhepunkt des Sturmtiefs Sabine erst im Laufe des Vormittags erwartet wird, startet der Fahrgastbetrieb in den Netzen von Meridian, BOB und BRB nicht vor 10 Uhr. Vorab werden auf allen Strecken Erkundungsfahrten durchgeführt, heißt es in einer Pressemitteilung der Bayerischen Regionalbahn (BRB). Gleiches gilt für die Züge der Deutschen Bahn im gesamten Bundesgebiet. Im Stadtgebiet Augsburg fahren die Regionalbusse ebenfalls frühestens ab 10 Uhr. Auch der Augsburger Tarif- und Verkehrsverbund (AVV) hat den Regionalbusverkehr eingestellt, wie eine Sprecherin mitteilt. Das gilt bis voraussichtlich 10 Uhr.

Alle AVV-Regionalbusse rücken nun ein

An allen Schulen, kündigte Metzgeran, werde es ein Betreuungsangebot geben. Das heißt, Eltern können ihre Kinder in die Schule bringen, falls zu Hause kurzfristig keine Betreuung möglich ist. Wichtig jedoch in diesem Zusammenhang: Auch der Schülerverkehr entfällt laut Landrat wegen des Orkans. „Ich bitte um Verständnis“, appelliert Klaus Metzger an betroffene Familien. „Hoffen wir, dass die Menschen im Landkreis (und natürlich auch sonst überall) nicht zu Schaden kommen.“

Die Führungsgruppe Katastrophenschutz ist einsatzbereit, je nach Lage wird die Nummer eines Bürgertelefons noch bekannt gegeben. Laut Kreisbrandrat Christian Happach stellen sich die Feuerwehren auf Unwettereinsätze ab etwa 4 Uhr morgens ein. „Wir haben den Orkan im Blick.“

Alle wichtige zum Orkan "Sabine" in unserem Live-Blog:

