vor 19 Min.

Südsee-Feeling am Friedberger See

Südseestrand-Feeling an der Cocktailbar bei der party der wasserwacht am Friedberger See. Die Wasserwacht Friedberg feierte ihr 60-jähriges Bestehen, hier das Gruppenfoto aller Helfer.

Die Wasserwacht Friedberg feiert ihr 60-jähriges Bestehen mit den Badegästen. Während der Party müssen die Mitglieder zu mehreren Einsätzen ausrücken.

Südsee-Feeling zauberte die Wasserwacht Friedberg an den Baggersee. Anlässlich des 60-jährigen-Bestehens der Ortsgruppe feierte sie am Südufer mit den Badegästen. Dafür scheuten die aktiven Mitglieder keine Mühen und schufen sogar einen Sandstrand mit Cocktailbar . Während man hier Cocktails und Waffeln der Jugendgruppe genießen konnte, schwitzen die Aktiven hinter dem Burgerstand oder am Getränkeausschank.

Außerdem konnten Interessierte sich an Ständen über die Aufgaben von Wasserrettern und Tauchern oder über die Arbeit mit den Wasserrettungshunden aus Augsburg informieren. Besucher, die unsicher bei Herz-Lungen-Wiederbelebung waren, hatten die Möglichkeit, an Erwachsenen- oder Kinderübungspuppen unter Anleitung der Ehrenamtlichen zu trainieren. Für Kinder gab es Programm an Mal- und Knotenbastelstationen sowie einen Lufttierverlei. Wer einmal ein richtiger Retter aus Baywatch sein wollte, konnte sich außerdem an der Fotowand ablichten lassen.

Wasserwacht Friedberg veranstaltet Schwimmtierrennen

Zum Programm gehörten zudem die Fahrzeugweihe des Wasserrettungsfahrzeuges durch die Pallottiner aus Friedberg, damit dieses weiterhin so gute Dienste leistet, und ein Schwimmtierrennen mit gesponserten Preisen aus der örtlichen Gastronomie (Barbetrieb, Samok und Weißgerber), bei dem eines der Wasserwacht-Bambini (jüngste Jugendgruppe der Ortsgruppe) den ersten Platz belegte.

Abends wurden die Mitglieder der Ortsgruppe, die Kollegen der umliegenden Wasserwachten, sowie Vertreter von Feuerwehren, THW und Bereitschaft Friedberg, die Vorsitzenden der Kreis- und Bezirkswasserwacht und der stellvertretende Landrat vom stellvertretenden Vorsitzenden der Ortsgruppe begrüßt und über die Leistungen informiert, bevor der stellvertretende Landrat das Spanferkel zum Abschluss der Feier anschneiden durfte. Während des Festes mussten die Einsatzkräfte elfmal zu Hilfeleistungen abrücken, um Personen in Notlagen zu helfen. (FA)

