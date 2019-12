Südufer-Festival ab 2021 in professionellen Händen

Plus Der Stadtrat streitet wieder, wie es mit dem Friedberger Festival weitergehen soll. Die Ausschreibung für eine Agentur bereitet ein Büro vor, das sich wohl selbst bewirbt.

Es gab im Friedberger Stadtrat noch keine Diskussion über das Südufer-Festival, bei der es nicht krachte – auch dieses Mal wieder. Nachdem Stadtverwaltung und jugendliche Freiwillige überfordert von der Organisation der Veranstaltung am See sind, soll diese ab 2021 für drei Jahre in professionelle Hände gegeben werden.

Die Stadtverwaltung soll hierfür mit einer Projektgruppe eine Ausschreibung durchführen. Die Vorbereitung dieser Ausschreibung soll die Agentur Mategroup übernehmen – und damit ein Büro, das sich aller Voraussicht nach auch als Partner-Agentur für das Festival bei der Ausschreibung bewerben wird. Die Mategroup zeichnete bislang sowohl fürs Friedberger Südufer als auch fürs Augsburger Modular verantwortlich, ist bei Letzterem aber mittlerweile ausgeschieden.

Mehrere Stadträte fanden, dass sich bei der geplanten Vorgehensweise die Katze in den Schwanz beiße, so Richard Scharold von der CSU: „Wir müssen nicht Geld ausgeben, damit uns jemand sagt, wie viel Geld wir ausgeben sollen“, schimpfte er. Seine Parteifreund Thomas Kleist fragte: „Braucht eine Projektgruppe professionelle Begleitung, um professionelle Begleitung zu finden?“ Es könne doch wohl nicht sein, dass sich eine Agentur an der eigenen Ausschreibung beteiligt.

Friedberg: Hin und Her um Vorbereitung der Ausschreibung für Südufer

Da musste er sich von Bürgermeister Roland Eichmann ( SPD) eines Besseren belehren lassen. Der Vergaberechtsexperte der Stadtverwaltung habe dies für problemlos erklärt. Letztendlich wird die Mategroup laut Beschluss, der mit 19 zu zehn Stimmen fiel, mit einer „Machbarkeitsstudie und der Projektbeschreibung als Vorbereitung für eine Ausschreibung“ betraut. Ähnlich wie ein externes Planungsbüro bei einem großen Bauprojekt, wie Eichmann erläuterte. Das kostet 10.000 Euro.

Das Landratsamt als Rechtsaufsichtsbehörde erläutert: Wenn ein Unternehmen bei der Vorbereitung eines Vergabeverfahrens beteiligt ist, sei sicherzustellen, dass der Wettbewerb da durch nicht verzerrt wird. Wenn dies durch Maßnahmen wie die Weitergabe aller Informationen an alle Bieter, die das beteiligte Unternehmen im Rahmen der Vorbereitung erhalten hat, erreicht werden kann, sei eine Teilnahme möglich.

Das Thema hatte bereits in der vorherigen Sitzung für Reibereien gesorgt. Mehrere Stadträte wollten nicht zustimmen, weil ihnen harte Fakten und Zahlen fehlten. Diese hatte Bürgermeister Eichmann eigentlich für den nächsten, also jetzigen, Termin versprochen. Die Mategroup sollte Konzept und Businessplan vorstellen; davon war nun jedoch nicht mehr die Rede. Auch dass es eine Ausschreibung geben soll, überraschte einige Stadträte. Tatsächlich lautete der dahin gehende Beschluss laut Sitzungsvorlage nur: „Auf Basis der im Sachverhalt angestellten Überlegungen ist von der Mategroup ein neues Festival-Konzept über drei Jahre (2021-2024) zu entwickeln und dem Stadtrat vorzustellen.“

Das Südufer, das wegen der negativen Konnotation des Titels sogar umbenannt werden soll, krankte an zu wenigen Besuchern bei zu hohem Defizit. Daher überlegten Stadtverwaltung, Politiker und Jugendliche, wie man die Veranstaltung zum Erfolg bringen kann. Momentan besteht die Idee, die Festivalzone in einen Umsonst-Bereich am Ufer, den auch die in der Vergangenheit teils erbosten Badegäste nutzen dürfen, und einen Bezahl-Bereich aufzuteilen. Auch einen Campingplatz soll es geben. Im Bezahlbereich für Konzerte würde ein Zelt aufgebaut, um Wettersicherheit zu garantieren. Auch am Musikangebot wurde gefeilt - hin zu mehr Massentauglichkeit, mehr DJs, mehr lokalen Bands, aber weiter je einem bekannten Headliner pro Abend.

2020 findet in Friedberg kein Festival am See statt

Diese Ansätze sollen die Kosten um bis zu 20.000 Euro reduzieren; wie viel Geld die künftige Partner-Agentur erhält, steht noch nicht fest. 2020 findet das Event (wie bereits 2019) überhaupt nicht statt, weil die Stadträte befürchteten, bis dahin würde sich nichts Ordentliches auf die Beine stellen lassen.

Am Prinzip der Vorgehensweise zweifelte Grünen-Politikerin Johanna Hölzl-Dibba: „Anderswo wollen Jugendliche etwas organisieren und bekommen dafür Unterstützung – hier ist es andersherum“, sagte die Sozialpädagogin. Im Stadtrat entwickelte sich im Lauf der Sitzung eine Grundsatzdiskussion zu dem Thema, die derjenigen der vorherigen Sitzung stark ähnelte – bis Jakob Eichele von den Freien Wählern der Kragen platzte. „Ich möchte nicht bis ultimo hier sitzen“, brach es aus ihm heraus. „Und bitte reden Sie auch nicht so viel“, forderte er den Bürgermeister auf. Da mussten zum ersten Mal an diesem Abend alle lachen – und befolgten Eicheles Anweisung.

