vor 54 Min.

Südufer-Festival geht in die zweite Runde

Am 20. und 21. Juli erwartet die Stadt über 3000 junge Besucher am Friedberger See. Jetzt steht das Line-Up mit vielen Bands und DJs aus der Region.

Von Mareike König

88000 Euro kostete das Südufer-Festival die Stadt im vergangenen Jahr. Trotzdem entschlossen sich Stadträte und Verwaltung die Veranstaltung dieses Jahr zu wiederholen. Diesmal unter der Leitung von Corinna Klövekorn, die seit März in der Stadtverwaltung arbeitet und seitdem für Kultur und Sport zuständig ist. Die Musiker wählten und buchte die Eventagentur Mategroup aus Augsburg, die auch das Modular-Festival organisiert. Für Einnahmen sollen in diesem Jahr mehr als 3000 Besucher sorgen.

Südufer wird noch regionaler

„Als maximalen Zuschuss haben wir diesmal 80000 Euro veranschlagt“, berichtet Pressesprecher Frank Büschel. Für 20 Bands, zwei Bühnen und insgesamt 15 Stunden Musikspaß am Friedberger Baggersee. Für die zweite Ausgabe des Südufers haben die Veranstalter das Profil des Festivals weiter geschärft. „Wir sind ganz klar ein regionales Musikfestival“, sagt Büschel. Das spiegelt sich auch im Line-Up wieder. Mit dabei ist unter anderem die Band Cadet Carter aus Friedberg. Die vier Gruppen, die laut Christoph Elwert von Mategroup den Soundtrack für das Festival liefern sollen, kommen aus Österreich und Süddeutschland. Die fünf Jungs von Granada waren bereits zweimal für den österreichischen Echo nominiert. Der Stuttgarter Maeckes alias Markus Winter bringt mit seiner Live-Band Die Katastrophen Rap-Musik an den Baggersee. Ebenso wie BBou aus der Oberpfalz. Impala Ray ergänzt den „Südufer-Soundtrack“ mit bayerischem Folk.

Auch die freiwilligen Helfer sorgen für eine gute Portion Lokalbezug. Im vergangenen Jahr halfen insgesamt 50 Volunteers aus Friedberg und Umgebung bei der Organisation. Auch diesmal können junge Leute ab 18 Jahren beim Südufer helfen (siehe Infokasten). Weil es im vergangenen Jahr an den Nachmittagen auf dem Festival noch etwas träge zuging, haben die Veranstalter den Beginn an beiden Tagen auf 17 Uhr nach hinten verlegt. Zusätzlich wird der Kreativmarkt ausgebaut. Dort können die Besucher am Nachmittag an Workshops teilnehmen. Auf dem Programm steht unter anderem „Perlenkunst zum Mitmachen“.

Friedberger müssen mit Einschränkungen rechnen

Wegen des späteren Beginns dauert die Veranstaltung in diesem Jahr eine halbe Stunde länger. Das sei mit den Anwohnern so abgesprochen worden. „Für den Lärmschutz halten wir alle Vorgaben ein. Im letzten Jahr gab es nur vier Beschwerden“, ergänzt Büschel. Friedberger, die nicht das Festival besuchen, können außerdem für die Dauer der Veranstatltung nicht wie gewohnt am Südufer des Baggersees liegen. Ab Montag, 16. Juli, starte dort der Aufbau, so Büschel. Komplett gesperrt sei das Festivalgelände dann von Donnerstag, 19. Juli, bis Sonntagmittag, 22. Juli. Während des Abbaus am Montag ist das Südufer wieder freigegeben. Das Nordufer können die Friedberger wie gewohnt nutzen.

Themen Folgen