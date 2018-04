Sünden der Vergangenheit im Friedberger Forst

Die Zeiten der Fichtenmonokulturen sind endlich vorbei. Doch welche Probleme drohen dem Forst im Landkreis?

Der Schriftsteller Franz Kafka hat es poetisch ausgedrückt. „Denn in den Wäldern sind Dinge, über die nachzudenken man jahrelang im Moos liegen könnte.“ Für genießerische Naturfreunde mag das gelten – für Forstwirte bleibt nicht so viel Zeit. Zwar denkt, wer mit Bäumen umgeht, naturgemäß in Zeitspannen von Jahrzehnten – doch angesichts von Klimawandel und Sünden der Vergangenheit drängt die Zeit. Das macht sich auch in der Region bemerkbar.

Jüngstes Beispiel ist der Bericht über den Friedberger Stadtwald. Auch dort zeigen sich Folgen von Monokultur, Schädlingen, die aus fernen Gegenden eingeschleppt werden, trockenen Sommern und immer heftigeren Stürmen. Stadt und Forstbetriebsgemeinschaft haben reagiert auf diese Faktoren, die schnell zu einem Teufelskreis werden.

Mal abgesehen von postiven Folgen des Waldumbaus wie Wasserspeicherung, Luftreinigung und Artenvielfalt: Das ist auch für Naturfreunde schön, die nur genießen wollen. Denn die hässlichen Fichtenmonokulturen sind hoffentlich bald Vergangenheit. Aber was heißt schon Vergangenheit: Einst war Deutschland zum Großteil mit Wald bewachsen – und zwei Drittel davon Buchen...

Themen Folgen