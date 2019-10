00:32 Uhr

TSV Derching auf der Schwäbischen Alb

Ausflug zur Öchslebahn und zum Blautopf

52 Reiselustige trafen sich beim Ausflug des TSV Derching, um die Schwäbische Alb und den Blautopf zu erkunden. Mit der Öchslebahn, die noch mit Dampf betrieben wird, fuhr die lustige Gesellschaft ab Warthausen gemütlich und dampfend nach Ochsenhausen. Für die einfache Strecke von 19 Kilometern durch Wiesen und Wälder benötigte die Schmalspur-Bahn 70Minuten.

Nach einer Stärkung ging es weiter mit dem Bus nach Blaubeuren an den Blautopf. Dort gab es eine Führung durch die historische und noch betriebsbereite Hammerschmiede, welche noch mit Wasserkraft betrieben wird und wo noch mit Muskelkraft Werkzeuge hergestellt werden können. Anschließend wurde der sagenumwobene Blautopf mit dem größten Höhlensystem der Schwäbischen Alb umrundet; dabei konnte die Blaufärbung des Sees – hervorgerufen durch die Lichtbrechung – bewundert werden. Nach einer Brotzeit kamen die Teilnehmer mit vielen Eindrücken gegen Abend wieder in Derching an. (FA)