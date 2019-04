vor 22 Min.

TSV Merching besteht seit 70 Jahren

Das wird im Juli mit einem Sportwochenende begangen. Verein präsentiert sich gut aufgestellt

Bei der Mitgliederversammlung des TSV Merching war auch ein besonderes Jubiläum des Vereins Thema. Neuwahlen fanden nicht statt, Vorsitzender ist Erich Bernhard. Allerdings wurde Anfang des Jahres der Schriftführerposten neu besetzt. Der als Fußballtrainer im Verein tätige Robin Mendel übernahm das Amt von der erst bei der Jahreshauptversammlung im letzten Jahr gewählten Diana Trentea. Vorstand, Kassenwart und Vereinsrat wurden ohne Gegenstimme entlastet.

Mit etwa 750 Mitgliedern stehe Merchings Sportverein stabil da und werde nach außen mit seinen größten Sparten Fußball und Gymnastik sowie den beiden kleineren Abteilungen Tischtennis und Badminton hervorragend präsentiert, hieß es bei der Versammlung. Dieses Jahr feiert der Verein zudem sein 70-jähriges Bestehen, das mit einem Sportwochenende vom 12. bis 14. Juli auf dem Sportgelände gefeiert wird.

Wie bereits in den Vorjahren laufe das Sportheim unter Leitung von Susan Müller mit ihrem Team weitestgehend zufriedenstellend. Die bestehenden Darlehen würden auf absehbare Zeit auslaufen und seien solide durch Beiträge gegenfinanziert. Rücklagen für anstehende Projekte, wie eine neue Bewässerungsanlage für das Hauptfeld der Fußballer, seien in ausreichender Höhe gebildet. Auch aus den Abteilungen gab es Berichte:

Abteilungsleiter Günter Klose zeigte sich erfreut über den sportlichen Erfolg der beiden Seniorenmannschaften I und II, die in der Kreisklasse bzw. in der B-Klasse im oberen Tabellendrittel mitspielen. Besonders hervorzuheben sei der konstante Aufwärtstrend über die letzten Jahre betrachtet. Hier bilde die Führungsriege um Günter Klose und Martin Schmelcher mit den Trainern und Betreuern ein starkes Team. Ein Highlight bildete zudem das mittlerweile etablierte Trainingslager in der Türkei, dieses Jahr erstmals mit einem Großteil der beiden Herrenmannschaften. Im Jugend-Bereich kann der TSV Merching in jedem Jahrgang, außer der A-Jugend, Mannschaften stellen, die auch durchweg ihre jeweiligen Ligen halten sollten. Das Training und die Betreuung erfolgen fast durchgängig in einem Trainerteam, bei dem auch jüngere Spieler der Seniorenmannschaften aktiv mitwirken. Zur neuen Saison soll ein neues Bewässerungssystem für den Hauptplatz installiert werden.

Die Tischtennis-Abteilung rund um Karlheinz Gaag trainiert und spielt zurzeit mit zwei Herren- und zwei Jugend-Mannschaften, die jeweils in ihren Ligen sportliche Erfolge feiern können. Allerdings mussten beide Herrenmannschaften in der letzten Saison den Abstieg hinnehmen.

Claudia Wenhart berichtete, dass wie in der Fußballabteilung auch die Gymnastikabteilung ihren Beitrag leicht erhöht hat, dieser beträgt nunmehr zwölf anstatt neun Euro. Das sei immer noch außerordentlich preiswert, wenn man das rege Angebot von Stepp-Aerobic, Zumba, Geräteturnen, Fitnessgymnastik, Langhantel, Yoga oder auch das für die Kleinsten interessante Kinder- und Mutter-Kind-Turnen betrachte.

Die Abteilung, vertreten durch Karsten Skrabal, freut sich weiterhin über die stabilen Mitgliederzahlen und aktiven Spieler.

