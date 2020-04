vor 21 Min.

TSV-Sportler unterstützen das Kinderheim

Beim Sponsorentag der Rosen-Apotheke sammelten die Volleyballer des TSV Friedberg zugunsten des Kinderheims Friedberg. Alle Zuschauer genossen freien Eintritt und konnten dafür eine Spende für einen guten Zweck beisteuern. Seit Jahren ist Apothekeninhaber Hannes Proeller Förderer des Sports. Gemeinsam mit den Volleyballern und Handballern des TSV Friedberg sammelt er jeweils an einem Spieltag für soziale Einrichtungen in Friedberg.

Die Volleyballer sind dabei traditionell die „Paten“ für das Kinderheim und die Handballer für die Sozialstation Friedberg. Allerdings ist diesmal der Spieltag der Handballer aufgrund der Corona-Krise abgesagt worden, wobei sich auch die Handballer noch spendabel zeigen wollen, wie deren Vorsitzender Dirk Kreutzburg bereits ankündigte.

Die erste Mannschaft der TSV-Volleyballer begann zwar schwach und verlor die ersten beiden Sätze, kämpfte sich jedoch ins Spiel zurück und hätte beinahe noch die Wende geschafft. Letztendlich verloren sie aber den alles entscheidenden fünften Satz.

So verlor der TSV Friedberg zwar das Spiel in einem spannenden und mitreißenden Match, aber das Kinderheim war in mehrerlei Hinsicht der Gewinner. Zum einen konnte Hannes Proeller als Inhaber der Rosen-Apotheke und Sponsor der Volleyballer das Geld an Richard Schulan, dem Geschäftsführer des Kinderheims, überreichen. Zum anderen genossen einige Kinder in der Halle gemeinsam mit ihren Betreuern das Spiel. Schulan bestätigte, dass dies für die Kinder ein „tolles und außergewöhnliches Erlebnis“ war. (AZ)