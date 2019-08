vor 22 Min.

Tafelbesucher mit Eis überrascht

Sommerzeit ist Eiszeit, dachte sich Antonia Rottenkolber, die vor mehr als einem Jahr das monatliche Kaffee- und Kuchenangebot für Meringer Tafelkunden initiierte. Und darum fragte sie auf dem Lidlhof in Baierberg nach einer Eisspende.

Peter Lidl zögerte nicht lange und lieferte am vergangenen Dienstag eine Eistruhe mit knapp 20 Litern Bauernhofeis aus eigener Produktion. Wer an der Ausgabestelle der Tafel noch warten musste, bis er an die Reihe kam, oder nach dem Einkauf noch eine kleine Kaffeepause einlegte, konnte sich mit Vanille-, Erdbeer- und Schokoladeneis erfrischen. Dazu boten die Ehrenamtlichen vom Tafelcafé, darunter Edith Römisch, Gabi Rosen und Rita Mielke, auch noch selbst gebackene Waffeln. Und so wurde mit den Hofeis vom „Stefferbauer“ richtig geschlemmt.

Bis in den Nachmittag blieb das Waffeleisen warm und unermüdlich schöpften die Damen des Tafelcafés dazu Eiskugeln aus der Truhe. Jeden letzten Dienstag im Monat bieten sie den Besuchern der Tafel mit Kaffee und Kuchen immer besondere Aufmerksamkeit. Zum Ferienanfang erfreuten sie die wöchentlich gut 80 Tafelbesucher nun mit dieser erfrischenden Überraschung. Rund 250 Menschen in und um Mering werden letztendlich mit den Waren aus der Tafel in der Zettlerstraße 36 versorgt. (jojo)

