vor 21 Min.

Tagesstätte lädt erstmals zum Osterbasar

Besucher der Einrichtung bieten Handgefertigtes an

Die Besucher der Tagesstätte für psychische Gesundheit Mering, einer sozialpsychiatrischen Einrichtung des Diakonischen Werkes Augsburg (DWA), haben das ganze Jahr über Gelegenheit, in der Einrichtung zu basteln, zu malen und zu werken. Die liebevoll handgefertigten Geschenkideen aus dem Kreativ- und Kunstbereich können Interessierte ab dem 1. April direkt in der Tagesstätte in der Herzog-Wilhelm-Straße 1 bewundern und natürlich auch als Geschenk für sich und andere erwerben. Ob modische Loopschals, Tabletts und Körbchen aus Peddigrohr, Holzanhänger, Acrylbilder oder Eierwärmer – die Auswahl ist groß.

Von Montag, 1. bis Gründonnerstag, 18. April bietet die Tagesstätte für psychische Gesundheit montags bis donnerstags von 14 Uhr bis 16.30 Uhr handgefertigte Präsente und Geschenkideen für Ostern an. Der Erlös des Basars fließt in die Arbeit der Tagesstätte Mering und kommt somit Menschen mit psychischen Erkrankungen zugute.

Ein Stand der Tagesstätte ist auf dem Meringer Wochenmarkt am Freitag, 5. April ,zu finden.

