vor 17 Min.

Tankdeckel offen gelassen: Diesel läuft auf Straße in Friedberg aus

In Friedberg vergisst ein Busfahrer, seinen Tankdeckel zu schließen. Um das Ergebnis kümmerte sich die Feuerwehr.

Eine Dieselspur auf der Münchner Straße in Friedberg verursachte ein Busfahrer am Donnerstagabend. Wie die Friedberger Polizei mitteilt, betankte der 31-Jährige seinen Omnibus an einer Tankstelle in der Münchner Straße und vergaß anschließend den Tankdeckel zu schließen.

Diesel läuft in Friedberg aus: Ein Einsatz für die Feuerwehr

Die Freiwillige Feuerwehr musste die entstandene Dieselspur von der Straße entfernen. (pos)

