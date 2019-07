vor 20 Min.

Taschendieb schlägt in Mering Autoscheibe ein

Ein Taschendieb machte sich an einem Auto in Mering zu schaffen. Doch ohne Erfolg. (Symbolfoto)

Ohne Beute, aber mit viel Ärger für eine Autofahrerin in Mering, machte sich am Freitagvormittag in Mering ein Dieb zu schaffen.

Am Freitagvormittag, zwischen 10.15 und 10.55 Uhr, hatte eine 52-Jährige ihren Pkw auf dem Parkplatz des Neuen Friedhofs in derMeringerzeller Straße in Mering abgestellt. Als sie nach kurzer Zeit zum Fahrzeug zurückkehrte, stellte die Frau fest, dass die hintere linke Scheibe ihres Pkw eingeschlagen wurde. Der Täter entnahm durch die zerstörte Scheibe eine Tasche der Frau. Die Polizei in Friedberg informiert, dass sich der Beuteschaden jedoch gering hielt, da die Tasche ohne Inhalt war.

