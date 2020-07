Taucher suchen nach Glasscherben im Meringer Freibad

In der Nacht auf Sonntag waren Unbekannte ins Freibad eingestiegen und hatten am Beckenrand eine durchsichtige Glasflasche zerbrochen. Um sicher zu gehen, dass sich kein Besucher verletzen kann, ließ der diensthabende Bademeister Erwin Süßmeir nach möglicherweise noch im Becken befindlichen Scherben tauchen. So konnte das Bad zur regulären Zeit öffnen.

Bild: Bernhard Weizenegger