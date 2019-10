09:14 Uhr

Tausende Euro Schaden an geparktem Auto in Mering verursacht

Unfallflucht in der Meringer Friedenaustraße.

Im Laufe des Mittwochs hat jemand an einem abgestellten Opel in der Meringer Friedenaustraße enormen Schaden verursacht, ohne sich nachher um diesen zu kümmern.

Ein Unbekannter hat in der Meringer Friedenaustraße einen abgestellten Opel schwer beschädigt. Am Mittwoch in der Zeit zwischen 5 und 15 Uhr kam es laut Polizei zu dem Vorfall.

Der an der vorderen, rechten Fahrzeugseite verursachte Sachschaden beläuft sich auf rund 3500 Euro. Hinweise nimmt die Friedberger Polizei unter 0821/3231710 entgegen. (tril)