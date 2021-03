vor 16 Min.

Tausende Pendler fahren täglich mit dem Zug zur Arbeit: Wir wollen von ihren Erfahrungen berichten

Vor der Arbeit entspannt noch eine halbe Stunde Zeitung lesen oder sich auf einem Stehplatz in einen verspäteten Zug quetschen? Wir wollen wissen, wie unsere Leser das Pendeln mit der Bahn erleben.

Von Gönül Frey

Mehr Verkehr auf die Schiene bringen - das ist das Ziel des Deutschlandtakts, den das Bundesverkehrsministerium derzeit erarbeitet. Dass darunter die vielen Tausend Pendler in unserer Region nicht leiden dürfen, dafür setzt sich die Meringer SPD aktuell mit einer Initiative ein. Wir wollen wissen, wie ist die Situation heute? Wie erleben es Menschen, die täglich mit der Bahn zur Arbeit fahren müssen? Was würden sie sich für die Zukunft noch an Verbesserungen wünschen?

Großer Pendlerparkplatz und Bike&Ride in Mering

Sowohl für Mering als auch für Kissing spielt die Bahnanbindung eine große Rolle. Gerade in Mering wurde für die Pendler einiges investiert. Neben dem Bahnhof im Ort wurde mit dem Bahnhaltepunkt St. Afra sogar eine zweite Zustiegsmöglichkeit geschaffen. Dort steht ein großer Pendler-Park-Platz zur Verfügung. Und erst jüngst hat der Bauausschuss beschlossen, auch dort eine Bike&Ride-Anlage zu errichten.

Doch wie sieht es in den Zügen selbst aus? Reicht das Platzangebot? Gibt es genügend Verbindungen? Wo hakt es vielleicht noch? Wir wollen über die Erlebnisse unserer Leser berichten. Bitte schreiben Sie uns unter Nennung von Vor- und Nachnamen an redaktion@friedberger-allgemeine.de

