09:01 Uhr

Teams wollen den Tabellenkeller verlassen

Armin Failer von FC Stätzling II (rechts) und Florian Schmieder (links) vom SV Ottmaring sind am Wochenende wieder mit ihren Teams gefordert.

Ottmaring, Kissing II und Stätzling II suchen einen Weg aus der Krise. Der TSV Merching peilt beim TJKV Augsburg einen Sieg an.

Von Otmar Selder

Nach acht Spieltagen hat sich in der Fußball-Kreisklasse Augsburg-Mitte die Spreu vom Weizen trennt. Und der TSV Merching (16 Punkte) zählt auf Rang drei zur „guten Sorte“.

Dagegen liegen die drei weiteren Klubs des Altlandkreises Friedberg SV Ottmaring (4), Kissinger SC II (6) und FC Stätzling II (8) überraschend auf den drei letzten Plätzen der Tabelle. Die Merchinger sind auch diesmal, und zwar schon am Samstag auf der Sportanlage Süd, beim TJKV Augsburg zuversichtlich, während Ottmaring bei Türkspor II wieder zittern muss. Der KSC II empfängt den SV Mesopotamien und der FC Stätzling II ist am Sonntag zu Gast beim SV Hammerschmiede.

TJKV Augsburg – TSV Merching Es „läuft“ beim TSV Merching. Zusammen mit dem TSV Kriegshaber gelten Sattler, Willis, Prestel und Co. als Verfolger des Meisterschaftsfavoriten TSV Pfersee. Und das will man noch eine gute Weile bleiben. Denn auch beim türkischen Jugend und Kulturverein (TJKV) rechnet sich Coach Andreas Schaile durchaus Chancen aus. Die Augsburger liegen auf Platz neun. Ein Sieg wäre schon deshalb ungemein wichtig, weil am kommenden Mittwoch dann im absoluten Spitzenspiel Tabellenführer Pfersee nach Merching kommt (Samstag, 15 Uhr).

SV Hammerschmiede – FC Stätzling II Dass der Kreisliga-Absteiger Stätzling II gleich schon wieder mit Abstiegssorgen zu kämpfen hat, musste trotz der Spielerabgänge nicht befürchtet werden. Deshalb „möglichst schnell weg vom Rele-gationsplatz“ heißt die Devise von Coach Hanna Toksoy. In der Hammerschmiede wird dies aber nicht leicht werden. Der Absteiger-Kollege aus Augsburg hat sich erheblich verjüngt und liegt mit 13 Punkten auf Rang vier (Sonntag 15 Uhr).

Kissinger SC II – SV Mesopotamien Die 1:5-Schlappe beim Aufsteiger Kriegshaber muss erst mal verdaut werden. Wohin geht die Reise der Kissinger Zweiten, die doch so hoffnungsvoll in die neue Saison gestartet ist? Da stehen Stefan Scheurer und Basti Bregulla, die beiden Trainingsverantwortlichen, schon unter Druck. Gibt es gegen Mesopotamien Hilfe „von oben“, sprich: erste Mannschaft? Anpfiff ist am Sonntag um 13 Uhr.

Türkspor II – SV Ottmaring Auch in Stadtbergen (0:0) gelang der Befreiungsschlag nicht. Die Ottmaringer Fußballer, die in den letzten Saisons ständig im oberen Drittel mitgespielt haben, bleiben heuer Sorgenkind. Bei Türkspor wird es sicherlich auch nicht leicht, auch wenn die türkische Truppe bisher ebenfalls nicht die Erwartungen erfüllt hat. Die Tor-Bilanz von 7:23 zeigt deutlich, wo der Schuh bei der Truppe von Benni Lechner drückt (Sonntag 13 Uhr).

Weiter spielen Schwaben II – TSV Kriegshaber (Sa.12.30 Uhr); KSV Trenk – TSG Stadtbergen; TSV Pfersee – Öz Akdeniz (beide So. 15 Uhr)

