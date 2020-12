vor 33 Min.

Technischer Defekt: Geparktes Auto brennt aus

Ein Auto ist in Kissing ausgebrannt

Ein 48-Jähriger bemerkt den Rauch, der aus dem Motorraum seines in Kissing geparkten Golfs kommt. Der Mann löscht den Brand zunächst selbst.

Ein Auto ist am Mittwoch gegen 11.40 Uhr in Kissing ausgebrannt. Ein 48-jähriger wollte laut Polizei in der Fichtenstraße sein geparktes Auto starten. Während des Startvorgangs bemerkte der Fahrzeugführer einen seltsamen Geruch im Fahrzeug.

Polizei Kissing: Motorraum brennt komplett aus

Er stieg aus und erkannte eine Rauchentwicklung im Motorraum des VW Golf. Bis zum Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr Kissing löschte der 48-jährige den Brand ab.

Die Feuerwehr nannte laut Polizei als Brandursache einen technischen Defekt. Der Motorraum brannte komplett aus. Es entstand dadurch ein Sachschaden in Höhe von ca. 5.000Euro. (AZ)

