vor 49 Min.

Technisches Gerät der Wasserwacht in Derching gestohlen

Ein Unbekannter stiehlt einen Rucksack bei der Wasserwacht am Derchinger Baggersee. Diesen nimmt er anschließend jedoch nicht mit.

Ein Unbekannter brach zunächst in die Garage der Wasserwacht am Derchinger Baggersee ein und warf dann einen Einsatzrucksack inklusive medizinischen Equipments in den See. Der Täter stahl zudem zwischen Mittwoch, 19 Uhr, und Donnerstag, 11 Uhr, ein technisches Gerät.

Einbruch bei der Wasserwacht in Friedberg-Derching: Die Polizei sucht nach Zeugen

Dessen Wert liegt laut der Polizei im vierstelligen Bereich. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Friedberg unter 0821/323-1710 entgegen. (pos)