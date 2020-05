00:32 Uhr

Technisches Hilfswerk im Dauereinsatz

Die Organisation aus Friedberg transportiert Proben und Masken

Seit Anfang März leistet das Technische Hilfswerk einen wichtigen Beitrag gegen das Coronavirus. Bayernweit sind täglich im Durchschnitt bis zu 400 Helferinnen und Helfer aus 114 Dienststellen im Einsatz. Auch der THW-Ortsverein Friedberg leistet dazu einen Beitrag. Seit 21. März haben die Helfer über 400 Freiwilligen-Stunden geleistet und über 4000 Kilometer Fahrtstrecke hinter sich gebracht, um die Aufgaben zu erledigen.

Der größte Anteil der Arbeit liegt in logistischen Aufgaben. Bis zu sechsmal die Woche werden Schutzmasken, Desinfektionsmittel und Handschuhe aus dem Zentrallager in München zum Landratsamt in Aichach transportiert. Mittlerweile gehört auch die Fahrt ins Labor in Martinsried zu den regelmäßigen Aufgaben der THW-Helfer in Friedberg. Seit 30. März hat der Ortsverband Friedberg den Transport für das Landratsamt übernommen. Hier werden an fünf bis sechs Tagen pro Woche die Proben der Teststation vom Gesundheitsamt in Aichach abgeholt und ins Labor zur Auswertung transportiert. Der Ortsverband Friedberg hat sichergestellt, dass für die täglichen Fahrten zuverlässige Einsatzkräfte und ein geeignetes Fahrzeug zur Verfügung stehen, die für einen reibungslosen Ablauf sorgen und die gekühlten Teströhrchen sicher ans Ziel bringen.

Auch an anderen Stellen ist das THW-Friedberg im Einsatz, so unterstützten die Helferinnen und Helfer beim Einrichten einer Fieberpraxis im Landkreis. Des Weiteren hat der OV-Friedberg den Fachberater Rainer Utke im Einsatz, der die Koordination der einzelnen Aufgaben übernimmt und als Schnittstelle zu allen notwendigen Organisationen fungiert. (AZ)

Themen folgen