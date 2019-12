09:59 Uhr

Telefonbetrüger versuchen Menschen rund um Friedberg zu täuschen

Die Betroffenen von Betrugsmaschen in und um Friedberg haben richtig reagiert. Die Polizei erklärt die Tricks der Täter und teilt mit, wie man sich verhalten sollte.

Von Tom Trilges

In Friedberg und weiteren Kommunen im Altlandkreis haben Betrüger per Telefon mit unterschiedlichen Tricks versucht, Bürger zu täuschen. Die Polizei informiert nun über die einzelnen Maschen der Anrufer und gibt Hinweise, wie sich Betroffene am besten verhalten sollten.

Betrüger täuschen Einbrüche in der Nachbarschaft vor

Am Montag kam es ab den Mittagsstunden im Stadtgebiet Friedberg zu insgesamt sieben Anrufen durch falsche Polizeibeamte. In den Telefonaten gaben die Unbekannten an, dass in der Nachbarschaft eingebrochen worden sei. Die weiblichen und männlichen Anrufer stellten sich als Beamte der Polizei beziehungsweise Kripo vor. Sie wollten von ihren potenziellen Opfern wissen, ob Vermögenswerte wie Schmuck oder Bargeld im Haus seien. In allen Fällen kam es zu keinen Vermögensschäden.

Zusätzlich versuchten im gleichen Zeitraum drei weitere Anrufer, sich als Enkel auszugeben. Auch diese unter „Enkeltrick“ bekannte Masche hat das Ziel, Vermögenswerte von den Angerufenen abzuschöpfen. In den drei Fällen wurde unter anderem Geld für eine Immobilie gefordert. Diese Anrufe betrafen die Orte Merching, Kissing und Friedberg. Auch hier erkannten die Bürger den Betrugsversuch.

Schockanruf: Bürger sollen Betrügern Bargeld geben

Ein weiterer Anrufer täuschte in Mering eine Hilfesituation vor. Er gab an, dass er an einem Verkehrsunfall beteiligt gewesen sei. Zur Schadensabwicklung benötige er sofort eine große Summe Bargeld. Diese Masche ist unter dem Phänomen „Schockanruf“ bekannt. Der Angerufene erkannte den Trick und beendete das Gespräch.

Auch wenn sich in den jüngsten Fällen alle Betroffenen richtig verhielten, komme es durch die genannten Betrugsmaschen immer wieder zu erheblichen Vermögensschäden, wie die Friedberger Polizei mitteilt. Sie informiert daher über die verschiedenen Tricks und den besten Umgang damit. Die Beamten bitten, die nachfolgenden Hinweise möglichst vielen Mitmenschen, vor allem Senioren aus der Familie oder der Nachbarschaft, weiterzusagen.

Die Polizei warnt vor diesen Betrugsmaschen

Falsche Polizeibeamte Trickbetrüger geben sich am Telefon als Polizisten, Staatsanwälte oder andere Amtspersonen aus und fordern die Herausgabe von Wertsachen. Oft wird angegeben, dass im Umfeld eingebrochen wurde. Für die Anrufe nutzen die Täter eine spezielle Technik, die auf der Nummernanzeige ihrer Opfer die Notrufnummer 110 oder sogar die Rufnummer der Friedberger Polizeidienststelle anzeigt. Auch völlig unbekannte Nummern oder keine Nummer erscheinen teilweise.

Enkeltrick Bei dieser Masche versuchen Trickbetrüger, die Angerufenen davon zu überzeugen, dass ein Enkel am Telefon sei. Durch geschickte Gesprächsführung werden Details erfragt und somit das Vertrauen erworben. Im Verlauf des Gespräches kommt es aber zu Geldforderungen, die mit Nachdruck und Vorspielen einer engen Vertrautheit eingefordert werden.

Schockanruf Auch hier täuschen die Täter eine persönliche Beziehung zum Angerufenen vor. Zusätzlich erzeugen sie enormen Druck durch eine vorgetäuschte Notsituation. Insbesondere geht es häufig um Geld für einen Verkehrsunfall oder eine notwendige ärztliche Behandlung. Dieses wird mit Druck eingefordert, da ansonsten der angebliche Bekannte Probleme habe.

Opfer von Telefonbetrügern? So sollte man handeln

Richtiges Verhalten Die Menschen sind von der Polizei aufgerufen, am Telefon keine Auskunft über ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse oder andere sensible Daten herauszugeben. Die Beamten weisen darauf hin, dass die Polizei Bürger niemals um Geldbeträge oder Wertsachen bitten würde. Bei Unsicherheit mögen die vermeintlichen Betrugsopfer umgehend die 110 wählen oder sich an die Friedberger Polizei wenden, um dort Anzeige zu erstatten.



