09:21 Uhr

Telekom-Funkmasten an der AIC 16 in Ried demoliert

Zwei Mobilfunkmasten wurden jetzt in Ried beschädigt.

Zwischen Sonntagabend und Montagnachmittag hat sich ein Unbekannter an den Masten in Ried zu schaffen gemacht und einen vierstelligen Schaden angerichtet.

Ein Unbekannter hat zwei Telekom-Masten in Ried beschädigt. In der Zeit zwischen Sonntag um 20 Uhr und Montag um 17 Uhr ereignete sich der Vorfall an der Kreisstraße AIC 16 zwischen Eismannsberg und Burgstall.

Der Sachschaden an den beiden Masten wird auf 1500 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei unter 0821/3231710 entgegen. (tril)

