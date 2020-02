16:14 Uhr

Termin, Ablauf, Verkehr: Alle Infos zum Faschingsumzug in Mering

Auch in Mering wird es 2020 wieder einen großen Faschingsumzug geben. Alles zum Ablauf, dem Programm und den Behinderungen im Verkehr lesen Sie hier.

Zum Meringer Faschingsumzug 2020 erwarten die Veranstalter rund 25.000 Besucher. Alles zum Termin, dem Ablauf und dem Programm in Mering lesen Sie hier.

Fasching in Mering: Termin für den Umzug 2020

Termin Der Meringer Faschingsumzug findet am Sonntag, 23. Februar, statt.

Faschingsumzug 2020 in Mering: Das Programm

Programm Los geht es um 12.30 Uhr mit der Narrenkundgebung am Marktplatz mit Musik, Garde- und Showtänzen. Ab 14 Uhr zieht der Faschingsumzug dann durch Mering. Anschließend ist am Marktplatz Zugausklang mit Bewirtung.

Verkehrsbehinderungen zum Meringer Faschingsumzug

Verkehr Die AVV-Regionalbuslinie 102 kann von 10.30 Uhr bis 17 Uhr die Haltestellen „Mering, Bahnhof“, „Mering, Marktplatz“ und „Mering, St. Franziskus B 2“ nicht anfahren. Die betroffenen Fahrten beginnen statt an der Haltestelle „Mering, Bahnhof“ in Richtung Kissing/Augsburg-Hochzoll an der Ersatzhaltestelle in der Unterberger Straße (Ecke Paarangerweg). Damit die Fahrgäste, die mit dem Zug aus München am Meringer Bahnhof ankommen, den Anschluss an die AVV-Regionalbuslinie 102 erreichen können, verschiebt sich die Abfahrtszeit jeweils um zehn Minuten. Die Fahrten der AVV-Anruf-Sammeltaxilinie beginnen ebenfalls an der Ersatzhaltestelle in der Unterberger Straße.

Wegen der Straßensperrung beim Meringer Marktplatz werden zudem die Fahrten der AVV-Regionalbuslinien 102 und 104 sowie das AVV-Anruf-Sammeltaxi ab 17 Uhr bis 24. Februar, 8 Uhr über die Bouttevillestraße umgeleitet. Während der Umleitung können die Haltestellen „Mering, Marktplatz“ und „Mering, St. Franziskus B 2“ (in Richtung Kissing/Augsburg-Hochzoll) nicht angefahren werden.

Für die Fahrgäste stehen in der Bouttevillestraße (beim alten Feuerwehrhaus) sowie in der Augsburger Straße (gegenüber der Einmündung in die Bouttevillestraße) jeweils eine Ersatzhaltestelle zur Verfügung.

