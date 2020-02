11:51 Uhr

Termin, Ablauf, Verkehr: Das müssen Sie zum Faschingsumzug in Friedberg wissen

Der Faschingsumzug in Friedberg war auch 2019 ein voller Erfolg. Was 2020 geboten ist, lesen Sie hier.

Zum Faschingsumzug 2020 in Friedberg haben sich bereits 45 Gruppen angemeldet. Was Besucher am Faschingsdienstag erwartet.

Faschingsumzug in Friedberg: Am Faschingsdienstag, 25. Februar, schlängelt sich ab 14 Uhr unter dem Motto "Mit Frohsinn und Humor" der traditionelle Umzug durch die Friedberger Innenstadt. Faschingsfans aus der Region dürfen sich auf über 20 geschmückte Umzugswagen und ebenso viele Fußgruppen mit fantasievollen Verkleidungen freuen.

Fasching 2020 in Friedberg: Umzug und mehr

So sind zum Beispiel die "Knastis" und die "Schwimmschlümpfe" beim Fasching in Friedberg am Start. Einen Nerv trifft bei den Teilnehmern offenbar auch die aktuelle Klimadebatte. So sind laut Veranstalter Themenwagen angesagt wie "Zurück zur Natur" oder "Der Wald im Klimawandel".

Die schönsten Umzugsgruppen werden im Rahmen des Kehraustreibens prämiert. Dieses findet nach dem Umzug auf dem Marienplatz statt. Das Bühnenprogramm mit DJ Alex Woldrich wird gestaltet von der Jugendkapelle Friedberg sowie den Faschingsclubs "ORCC" und "Narrneusia". Weiter bis in die Nacht hinein geht’s in den umliegenden Lokalen und bei der Tiefgaragenparty des Jugendclubs in der Garage Ost.

Friedberg feiert dabei "schnapsfrei". Es wird zum achten Mal in Folge einen Faschingsumzug ohne harten Alkohol geben. Für die Innenstadt gilt eine Verordnung, die es verbietet, Schnaps und branntweinhaltige Getränke mitzubringen, zu verkaufen oder zu verzehren. Das Schnapsverbot gilt nicht innerhalb der Gaststätten und bei der Tiefgaragenparty nach dem Umzug.

Lärmlimits beim Faschingsumzug in Friedberg

Und noch eine Besonderheit hat sich beim Friedberger Umzug bewährt: Lärmlimits sorgen dafür, dass die oft ohrenbetäubende Beschallung von den Wagen herunter verträglicher wird. Zur Überprüfung dieser familienfreundlichen Regelung gibt es heuer zum vierten Mal Lärmmessungen. Zusätzlich verteilt die Stadt erstmals Ohrenstöpsel.

Faschingsumzug Friedberg 2020: Ablauf und Uhrzeiten

Aufstellung: 13 Uhr am Volksfestplatz

Abmarsch: 14 Uhr

Zugverlauf: Aichacher- in die Ludwigstraße , am Rathaus vorbei, durch die Bauernbräu- zur Bahnhofstraße , zurück in die Münchner Straße

Ablauf Faschingstreiben auf dem Friedberger Marienplatz

13:30 Uhr: Musik mit DJ Alexander Woldrich

15:15 Uhr: Eröffnung durch die Jugendkapelle Friedberg

15:30 Uhr: Prämierung der Preisträger

15:45 Uhr: ORCC: Showprogramm "Ostende Delectabiles"

16:15 Uhr: Narrneusia: Showprogramm "Sound of Music"

16:30 Uhr: Narrneusia: Kindergarde

Tiefgaragenparty : 15.30 bis 24 Uhr in der Garage Ost. Eintritt 2 Euro.

Verkehr: Sperrungen zum Umzug in Friedberg

Die Friedberger Innenstadt ist ab Mittag weitgehend gesperrt.

Für den Aufbau der Tiefgaragenparty wird die gesamte Garage Ost ab Montag, 24. Februar 2020, 18 Uhr für die Öffentlichkeit gesperrt. Ab Mittwoch, 26. Februar 2020, gegen 14 Uhr wird die Einfahrt wieder möglich sein.

wird die gesamte Garage Ost ab Montag, 24. Februar 2020, 18 Uhr für die Öffentlichkeit gesperrt. Ab Mittwoch, 26. Februar 2020, gegen 14 Uhr wird die Einfahrt wieder möglich sein. Parkmöglichkeiten eingeschränkt: P&R Linie 6 und am Bahnhof

Es wird empfohlen, den ÖPNV zu nutzen (z.B. Linie 6 oder Regiobahn )

