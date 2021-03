vor 16 Min.

Testzentrum in Mering: Negativer Test sorgt für positive Gefühle

58 Test nahmen am Sonntag die Helfer des BRK in Mering in der Schnellteststation ab.

Plus In Mering macht das Bayerische Rote Kreuz im Landkreis den Anfang mit der Corona-Schnellteststation. Damit schenkt das BRK den Menschen ein bisschen Freiheit.

Von Eva Weizenegger

Wenn schon das mit dem Impfen für viele Menschen noch in weiter Ferne liegt, so geben die Corona-Schnelltests nun wenigstens ein bisschen mehr Sicherheit. Jedenfalls hat man etwas mehr das Gefühl, die Kontrolle zurückzuerlangen.

Man fühlt sich gleich befreiter, mit einem negativem Testergebnis. Jeder weiß, dass das nicht bedeutet, dass man einen Freifahrtschein hat und nun zügellos auf die nächste Party oder Familienfeier gehen kann. Aber dennoch, der Besuch der über 80-jährigen Mutter, der Umgang mit dem 18-jährigen Sohn, der jeden Tag in die Schule geht, all das läuft für eine gewisse Zeit ein wenig unbeschwerter. Noch nie hat man das Wort „Negativ“ so gerne gehört wie in Zeiten der Corona-Pandemie.

BRK im Landkreis Aichach-Friedberg unterstützt die Aktion

Das Engagement der vielen ehrenamtlichen Helfer vom Bayerischen Roten Kreuz im Landkreis Aichach-Friedberg ist mehr als nur zu loben. Sie machen es mit ihren gut eingespielten Rettungskräften und Ehrenamtlichen möglich, dass sich viele Bürger im Landkreis etwas freier fühlen können. Und wenn das dann auch bald mit dem Impfen klappt, ist die nächste große Hürde im Kampf gegen Covid-19 genommen.

Lesen Sie dazu auch: So lief die Premiere für die Corona-Schnelltest-Station in Mering

Themen folgen