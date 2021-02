Testzentrum in Mering hilft im Kampf gegen Corona

Plus Ab Sonntag öffnet in Mering eine Corona-Schnellteststation. Das ist ein wichtiger Schritt für die Bekämpfung der Pandemie.

Auch wenn der Inzidenzwert sich langsam im Landkreis Aichach-Friedberg bei Zahlen um die 20 einzupendeln scheint, noch ist die Gefahr einer dritten Welle nicht gebannt. Schnell können die Mutanten des Coronavirus für eine Zunahme der Erkrankten sorgen. Viele Menschen sind verunsichert und fürchten sich vor einer Ansteckung.

Schutz für Alt und Jung

Solange im Landkreis Aichach-Friedberg die Impfkapazitäten nicht steigen, wird sich an dieser Gefühlslage auch nicht viel ändern. Deshalb ist es richtig und wichtig, nun die Teststationen auszubauen. Schnelltests liefern, wie der Name schon sagt, schnell ein Ergebnis, ob man sich mit dem Covid-19-Errreger infiziert hat. So kann man nicht nur sich gut schützen, sondern auch sein Umfeld. Vor allem Schüler, die nun vermehrt wieder zurück in den Präsenzunterricht müssen, sollten von diesem Angebot Gebrauch machen. Denn diese Personengruppe ist, trotz aller Einschränkungen, viel unterwegs und hat häufig mehr als nur einen engen Kontakt.

Dass das Rote Kreuz in Mering sich für die Einrichtung der Teststation freiwillig zur Verfügung gestellt hat und mit seinen Ehrenamtlichen ab Sonntag die Testungen übernimmt, ist ein Engagement, das nicht genug gelobt werden kann. Deshalb sollte vor allem für die freiwilligen Helfer eine notwendige Corona-Impfung keine Diskussion sein.

