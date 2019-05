vor 58 Min.

The Kraimers feiern Premiere in Mering

Die Band The Kraimers mit Thomas Wiehler am Bass, Johannes Widmann am Schlagzeug, Sänger Florian Schäfer und Gitarrist Nico Tscherwenka (von links) treten beim Internationalen Festival 2019 erstmals in Mering auf.

Die Band mit Musikern aus der Region tritt beim Internationalen Festival auf. Was ihr Name bedeutet.

Von Heike Scherer

In Augsburg, München, Donauwörth und Aichach traten die vier jungen Musiker schon auf. In Mering sind sie jetzt beim Internationalen Festival zu hören, das am Samstag, 18. Mai, von 15 bis 22 Uhr in der Mehrzweckhalle Mering stattfindet.

Die letzte Probe für ihren ersten Auftritt in der Heimat hatten sie am Dienstagabend und freuen sich auf ihre Premiere beim Festival des Internationalen Kulturvereins Mering. Die Rede ist von der jungen Band The Kraimers, die sich jede Woche zweimal für zwei Stunden in Merching trifft, um zusammen Musik zu machen. Woher der Name kommt, ist schnell erklärt: Musikprojekte nannten sie anfangs „Kram“. Daraus entstand dann die englische Bezeichnung The Kraimers.

Meringer Band spielt Alternativ-Rock

Vor vier Jahren wurde die Band gegründet, aber seit Sommer 2017 spielt sie in neuer, verbesserter Besetzung, erzählen die vier jungen Musiker im Alter von 22 bis 27 Jahren aus Mering, Kissing und Egling. Sie befinden sich – bis auf den Schlagzeuger – alle noch in der Ausbildung oder im Studium. Nico Tscherwenka spielt an der Akustik- oder E-Gitarre und schreibt mit Sänger Florian Schäfer die Texte in englischer Sprache. Die Musikrichtung bezeichnen sie als Alternativ-Rock. Sie haben ruhige Balladen, aber auch rockige Lieder im Repertoire. In Kürze veröffentlichen sie eine Demo-CD mit drei Songs. Sie haben aber bereits eine Facebook-Seite mit Livemitschnitten, auch auf Instagram sind sie vertreten.

Sie traten in den letzten Jahren viermal beim STAC-Festival in Augsburg, in München beim Emergenzer-Festival sowie in Donauwörth und in Aichach auf. Bis jetzt gibt es 15 Lieder, die sehr spontan entstanden.

Woher der Gitarrist die Ideen für seine Lieder bekommt

„Ich höre viel Musik und da bleibt schnell eine Melodie oder Passage im Kopf oder ich bekomme eine Idee für ein Lied“, erzählt Gitarrist Tscherwenka. Er berichtet vom Song „It’s alright“, der aussagen möchte, dass Fehler normal sind und behoben werden können. „Listen“ erzählt die Geschichte eines Gitarristen, der durch die Lande zieht und Freude daran hat, für andere Menschen Musik zu spielen. Die Ballade „Set me free!“ gibt den Wunsch wieder, der stressigen Welt mit Krieg, Hunger und Leid zu entfliehen und einen anderen Ort zu suchen.

Am Bass spielt Thomas Wiehler, am Schlagzeug sitzt Johannes Widmann. Der Bassist oder der Gitarrist haben meist eine Grundidee für ein Lied. In der Übungsstunde entstünden dann gemeinsam der Text und die Melodie, erklärt Sänger Florian Schäfer, der seit zwei Jahren zur Verbesserung seiner Stimme Gesangsunterricht beim Musikinstitut Paska in Mering St. Afra nimmt. „In den Sommermonaten haben wir keine Auftritte, da möchten wir neue Lieder schreiben“, erklärt Tscherwenka. Schon seit acht Jahren lernt er Gitarre und spielte bereits in einer anderen Meringer Band mit. Wiehler spielt seit zehn Jahren Bassgitarre, die längste Erfahrung hat aber der 27-jährige Widmann mit 20 Jahren am Schlagzeug.

