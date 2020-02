vor 34 Min.

Theater in Hofhegnenberg dreht sich um Wissen in den Sternen

Auf der Bühne in Hofhegnenberg geht es um Horoskope. Hier sind Karten für die Aufführungen zu haben.

Von Brigitte Glas

Vier Männer, zwei Ehemänner und zwei, die es erst noch werden wollten, leiden unter der panischen Angst, unter den Pantoffel zu kommen. Wasser auf die Mühlen bringt besonders der Wastl, der sich mit den Horoskopen sehr gut auskennt.

Dieser sagt für die Ehen nichts Gutes voraus, sondern spricht nur von Dampf und Explosion. Die Theatergruppe Steindorf bereitet sich auf ihr neues Stück „Der Horoskopwastl“ von Erika Naumann vor. Die Proben laufen auf Hochtouren, denn bald ist Freitag, der 13. März. Dann ist Premiere.

Theater Hofhegnenberg setzt auf bewährtes Darstellerteam

Regisseur Fritz Dietrich konnte größtenteils auf sein bewährtes Darstellerteam zurückgreifen. Michael Dietrich, Johannes Schuster, Franziska Vogt , Maria Klostermayr und Richard Schmied gehören schon zum Stamm. Unterstützung bekommen sie dieses Jahr von Max Dietrich , der nach einigen Jahren Pause wieder dabei ist, und Kathrin Urbanek, die heuer ihr Debüt gibt.

An diesen Terminen spielt das Theater Hofhegnenberg

Gespielt wird im Eder-Saal in Hofhegnenberg. Die Premiere geht am Freitag, 13. März, um 19.30 Uhr über die Bühne. Weitere Aufführungen sind am Samstag, 14. März, Donnerstag, 19. März, Freitag, 20. März, und Samstag, 21. März, jeweils um 19.30 Uhr, und am Sonntag, 15. März, um 17 Uhr.

Karten gibt es ab sofort bei Familie Klotz, Telefon 08202/8169, täglich 18 bis 20 Uhr, oder per Mail an klotzjosefsteindorf@gmail.com

