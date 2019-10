vor 58 Min.

Theater in Schmiechen: In drei Einaktern trügt der Schein

Schmiechens Laiendarsteller proben für die diesjährigen Theater-Vorstellungen. Auch die Kindergruppe ist mit einem Stück dabei.

Von Brigitte Glas

Auf den großen Erfolg im vergangenen Jahr hin, wird auch heuer in Schmiechen wiederein ganzes Wochenende Theater gespielt. Das Konzept haben „Die wo in Schmiacha gern Theater spuia“ mit Regisseurin Manuela Lichtenstern beibehalten. Es kommen wieder drei Einakter und ein Kindertheaterstück auf die Bühne. Bis zur Premiere am Freitag, 15. November müssen die insgesamt 24 kleinen und großen Laiendarsteller noch fleißig proben.

Die Kinder dürfen den Anfang machen mit ihrem eigenwilligen Märchen „Rotkäppchen und die sieben Zwerge“. Das mit dem Mädchen auf dem Weg zur Großmutter war nämlich ganz anders. Zwölf Kinder und eine Erzählerin zeigen das den Zuschauern.

Theater in Schmiechen 2019: Termine im November

Bei den Erwachsenen ist auch nicht alles so, wie es scheint. „Die scheinheilige Magd“ Marie handelt nicht so, wie sie redet. Auch eine Hochzeitsnacht kann manchmal anders ablaufen, als man sich das landläufig vorstellt. „Summende Hummeln im Bauch“ können da schon sehr stören. „Schatz, wir müssen reden!“ Mit diesem Satz löst ein braver Ehemann bei seiner langjährig Angetrauten die Katastrophe aus. Freunde des Paares und eine neugierige Nachbarin tragen noch zur Verwirrung bei. Natürlich ist auch hier alles ganz anders.

Gespielt wird in der Schmiechachhalle am Freitag, 15. November und am Samstag, 16. November, jeweils um 19.30 Uhr und am Sonntag, den 17. November um 14.30 Uhr. Die Schmiechachhalle ist bewirtschaftet. An den Abenden gibt es zwei Stunden vor den Vorführungen warme Küche, am Sonntagnachmittag Kaffee und Kuchen. Der Eintritt zu allen Vorstellungen ist frei.

