Theater mit Nachspiel

Grüne verlangen Grundsatzdiskussion über die Vermietung der Mensa. Sie erhalten dafür breite Unterstützung im Stadtrat, dessen Beschluss nicht umgesetzt wurde.

Von Thomas Goßner

Das abgesagte Stück der Vhs-Theatergruppe hat jetzt auch ein politisches Nachspiel. Als Konsequenz wollen die Grünen im Friedberger Stadtrat noch einmal über die Nutzungsbedingungen für die Mensa beraten. Unterstützung erhalten sie dabei über die Parteigrenzen hinweg. Auch CSU-Fraktionschef Thomas Kleist sieht die Notwendigkeit, die Regelung neu zu diskutieren.

Das Thema schlägt in den vergangenen Tagen bayernweit Wellen. Auch der Bayerische Rundfunk berichtete gestern über die Vorgänge rund um die Politsatire „Die Qual der Wahl“, die die Theatergruppe der Volkshochschule (Vhs) um Tobias Hilgers auf die Bühne bringen wollte. Eine tragende Rolle spielt in dem Stück ein Bürgermeister namens Robert Reichmann, der ein Feng-Shui-Gutachten für das städtische Schloss in Auftrag gegeben und nun Ärger damit hat – genau wie es sich vor drei Jahren in Friedberg tatsächlich zutrug.

Im wirklichen Leben zog die Vhs-Leitung ihre Unterstützung für die Theateraufführung zurück, weil Bürgermeister Roland Eichmann (SPD) wenig amüsiert war und dem Verfasser Tobias Hilgers mit rechtlichen Schritten drohte. Damit war die Mensa der Grund- und Mittelschule an der Aichacher Straße als Aufführungsort hinfällig. Denn die steht grundsätzlich nur für städtische Veranstaltungen zur Verfügung. Dass die Vhs-Theatergruppe die Mensa in den Vorjahren unbeanstandet nutzen durfte, liegt in dem Umstand begründet, dass die Stadt Mitglied der Volkshochschule Landkreis Aichach-Friedberg ist.

Allerdings ist die Beschlusslage längst eine andere. Bereits im Juni 2013 hatte der Finanzausschuss des Stadtrats beschlossen, die für 1,2 Millionen Euro zur Mensa umgebaute kleine Sporthalle auch für Friedberger Vereine zur Verfügung zu stellen. Einig war man sich in dem Gremium auch, dass die von der Kämmerei errechneten Kosten von fast 500 Euro für verwaltungsinterne Vorbereitung, Auf- und Abbau der Möblierung und Aufsichtspersonal nicht auf die Veranstalter umgelegt werden sollte. Das könnten sich viele Vereine nicht leisten, hieß es damals aus der SPD.

Die Verwaltung wurde seinerzeit mit großer Mehrheit beauftragt, dafür ein Konzept zu erarbeiten. Umgesetzt wurde dieser Beschluss jedoch bis heute nicht. Neben schulischen Veranstaltungen finden Bürgerversammlungen, vereinzelte Konzerte oder zuletzt am Wochenende die Sportlerehrung in der Mensa statt. Private Gruppen oder Vereine müssen hingegen draußen bleiben.

Das wollen die Grünen nach dem Theater um das Vhs-Theater nicht länger hinnehmen. „Wir halten die Diskussion über die Nutzung der Mensa für notwendig“, begründete Fraktionschefin Claudia Eser-Schuberth im Stadtrat ihren Antrag und sprach von Zensur: „Es geht um ein Grundrecht, um die Freiheit der Kunst.“ Bürgermeister Eichmann verwies darauf, dass nicht er, sondern die Volkshochschule die Aufführung abgesagt hatte.

„Man muss das nochmals grundsätzlich diskutieren“, unterstützte CSU-Fraktionschef Kleist den Vorstoß der Grünen. „Unsere Bereitschaft ist da, sagte auch Wolfgang Rockelmann (Parteifreie Bürger), der auf den Mangel an Veranstaltungsräumen hinwies.

Diesen hatte erst vor wenigen Tagen der Kulturpfleger des Stadtrats, Franz Reißner (SPD), erneut beklagt. Aus seiner Sicht war es ohnehin ein Fehler, die kleine Sporthalle zur Mensa umzubauen. Für das gleiche Geld hätte man einen Neubau finanzieren und die Halle weiter für Kultur oder Sport nutzen können, glaubt er.

