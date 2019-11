vor 35 Min.

„TheaterKidz“ bringen in Ried neues Stück auf die Bühne

Die Nachwuchs-Schauspieler „TheaterKidz“ zeigen in Ried ihr neues Stück.

„Das Kind, das vom Himmel fiel“ heißt das neue Stück der „TheaterKidz“, der Kinder- und Jugendgruppe der Theaterfreunde Ried. Das Stück aus der Feder von Bernd Klaus Jerofke ist eine Interpretation des berühmten Werkes „Das Sternenkind“ von Oscar Wilde. Sissi Fischer und Alexandra Gruber haben es mit den Kindern einstudiert. Es erzählt die Ge-schichte eines Sternenkindes, das durch eigene Erfahrung Demut lernt. Zwei Holzfällerkinder finden im Wald ein Kind und nehmen es bei sich auf. Es wächst zu einer bezaubernden Schönheit heran. Doch durch die Aufmerksamkeit, die es durch seine Schönheit erlangt, entwickelt es eine Grausamkeit gegenüber der Tierwelt und den Menschen: Maulwurf, Hänfling und Eichhörnchen und auch ein Aussätziger und eine Bettlerin werden Opfer seiner Grausamkeit.

„TheaterKidz“-Premiere in Ried: Schönheit wandelt sich zu Hässlichkeit

Daraufhin wandelt sich die Schönheit zur abgrundtiefen Hässlichkeit. Um seine Taten ungeschehen zu machen, beginnt das Sternenkind, nach seiner Mutter zu suchen und gerät dabei in die Hände einer bösen Zauberin, die es nach drei Goldstücken im unzugänglichen dornigen Wald suchen lässt. Es findet die Schätze mithilfe der Tiere im Wald, aber es gelingt ihm nicht das Gold der Zauberin zu bringen, da es von Mitleid bewegt alle Goldstücke einem Bettler gibt …

Gespielt wird im Untergeschoss des Rieder Rathauses. Premiere ist am Samstag, 2. November, um 16 Uhr, weitere Termine sind am Sonntag, 3. November, um 14 Uhr (direkt danach spielen die Erwachsenen „1001 Nacht in Tegernbrunn“) und am Samstag, 9. November, um 16 Uhr. Karten können bei Familie Vötter unter Tel. 08233/1337 reserviert werden. (FA)

