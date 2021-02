vor 18 Min.

Thomas Regauer aus Mering erhält die Verdienstmedaille

Seit 40 Jahren setzt sich Thomas Regauer aus Mering für die Mitarbeiter der Bahn ein. Er hat beim Schalterdienst am Hauptbahnhof und im Ehrenamt einiges erlebt.

Von Heike John

Die schönsten Erinnerungen hat Thomas Regauer an seine Zeit an der Fahrkartenausgabe im Augsburger Hauptbahnhof. Beim Schalterdienst von 1957 bis 1968 schloss er viele wertvolle Kontakte, über die er im Laufe der Jahre in die verschiedensten Gremien der Eisenbahnergewerkschaft und des Bahnsozialwerks gewählt wurde. Durch seine gesellige und freundliche Art beim Publikumsverkehr kam er letztendlich zu einer Vielzahl von Ehrenämtern. Für sein jahrzehntelanges Wirken erhielt der in Mering wohnende langjährige Bahnbedienstete nun die Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland.

Urkunde des Meringers ist vom Bundespräsidenten unterzeichnet

Die hohe Auszeichnung wurde Thomas Regauer vom Bundespräsidenten per Urkunde verliehen und der Orden durch Landrat Klaus Metzger überreicht. Im Landratsamt in Aichach mit dabei war auch Kreisrat Karl-Heinz Brunner, selbst Bahnbeamter im Ruhestand, der die Ehrung als öffentliche Würdigung des verdienstvollen Engagements des heute 85-Jährigen anregte.

Die Laudatio, die Landrat Metzger vortrug, war lang, denn bereits 1955 begann Thomas Regauer seinen Dienst bei der Bahn. Zunächst arbeitete er als Bahnunterhaltungsarbeiter bei der Bahnmeisterei Augsburg-Oberhausen, nach dem Schalterdienst war er lange Jahre in der Direktion in Augsburg und München und wurde schließlich 1997 als Regierungsamtmann in den Ruhestand verabschiedet.

Über seinen beruflichen Werdegang bei der Deutschen Bundesbahn kam Thomas Regauer bereits 1968 zum ehrenamtlichen Engagement für das Bahnsozialwerk (BSW), das individuelle Leistungen für Beschäftigte im Bahnbereich und deren Familien bietet. Seit 2000 und bis heute ist der gebürtige Derchinger, der 1976 nach Mering zog, gewählter Leiter der BSW-Außenstelle Mering mit etwa 280 Mitgliedern.

Sogar bei Todesfällen ist Thomas Regauer Ansprechpartner für Angehörige

Er berät diese und ihre Angehörigen rund um die Themen Reha, Pflege und auch bei Todesfällen. "Einmal hat mich die Frau eines Bahnkollegen morgens um halb 7 Uhr völlig aufgelöst angerufen, weil ihr Mann in der Nacht überraschend gestorben war“, erinnert sich Thomas Regauer.

Ehefrau Hanni, die es gerne sehen würde, dass ihr 85-jähriger Ehemann kürzer tritt, unterstützt ihn dabei nach Kräften, vor allem im Telefondienst. Um aktuelle soziale Themen wie Patientenverfügung oder Pflegeversicherung kompetent zu vermitteln, pflegt Thomas Regauer auch guten Kontakt zu Beratungsstellen im Landkreis.

Informative Veranstaltungen sind ein Teil des Jahresprogramms mit monatlichen Versammlungen. Äußerst beliebt sind aber auch Feiern und Ausflüge mit Einkehr sowie die Krippenfahrten, die stets einen großen Bus füllen. "Hier schließen sich auch gerne andere Meringer an“, weiß Regauer. Mit von der Partie sind auch immer wieder Gewerkschaftskollegen, denn für sie leitet Thomas Regauer seit 1999 den Meringer Seniorenkreis mit etwa 160 Mitgliedern.

Auch dafür organisiert er im zweimonatigen Turnus Versammlungen. In die Eisenbahnergewerkschaft trat Regauer 1955 ein. Ein weiteres Engagement, was ihn vor allem in Mering bekannt machte, war das Ehrenamt für die Sparda Bank Augsburg als Vertrauensmann zwischen Bank und Kunden in Mering mit Betreuung der Geräte.

Ehrung für Thomas Regauer: "Weit über das übliche Maß hinaus engagiert"

Trotz eigener gesundheitlicher Einschränkungen macht er immer noch gerne alle Besuche bei Jubilaren persönlich. "Sie haben sich weit über das übliche Maß hinaus für unser Land engagiert“, heißt es in der hohen Ehrung. "Ich habe den Leuten immer gerne geholfen und solange meine Angebote dankbar angenommen werden, mache ich weiter“, argumentiert der 85-Jährige.

Coronabedingt konnte die Auszeichnung nicht wie sonst üblich in München im Rahmen einer größeren Feierlichkeit überreicht werden, sondern er erhielt sie bei einem Einzeltermin beim Landrat. "Es gab auch die Möglichkeit, den Orden per Post zu erhalten, aber das war mir dann doch zu wenig würdevoll“, gibt Thomas Regauer zu. Er freut sich jedenfalls, wenn die Corona-Vorschriften so weit gelockert werden, dass er die Bahn-Pensionäre wieder zu geselligem Beisammensein, unterhaltsamen Ausflügen oder interessanten Vorträgen einladen kann. Aktuelle Themen von Belang für seine Senioren gibt es genug.

