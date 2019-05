vor 18 Min.

Ticket-Automat am Haltepunkt Mering-St. Afra aufgebrochen

Unbekannte zerstörten in der Nacht zum Dienstag den Ticketautomaten am Haltepunkt Mering-St. Afra.

Total zerstört haben unbekannte Täter in der Nacht zum Dienstag den Fahrkartenautomaten am Haltepunkt Mering St. Afra. Jetzt sucht die Bundespolizei nach Zeugen.

Die Täter richteten bei dem Aufbruchsversuch einen Sachschaden von etwa 30.000 Euro an. Reisende informierten die Bundespolizei am Dienstagmorgen, dass der Ticketautomat an der Bahnstrecke Augsburg-München erheblich beschädigt sei. Die Beamten stellten am Tatort fest, dass die Unbekannten mit brachialer Gewalt den Automaten vom Betonsockel gestürzt und vergeblich versucht hatten, den Automaten zu öffnen. Die Augsburger Bundespolizei ermittelt und bittet Zeugen, die am Haltepunkt Mering St. Afra etwas Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise auf mutmaßliche Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 0821/343560 zu melden.

