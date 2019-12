09:34 Uhr

Tief stehende Sonne als Grund für Auffahrunfall in Derching?

Wenn die Sonne tief steht und blendet, kann das für Autofahrer schnell gefährlich werden. So einen Fall gab es nun in Derching.

Weil die Sonne stark blendete, sind zwei Autos in Derching ineinander gekracht. Der Unfall passierte in der Neuen Bergstraße.

Aufgrund der tief stehenden Sonne ist es in Derching offenbar zu einem Auffahrunfall gekommen. Am Mittwoch gegen 14.45 Uhr übersah laut Polizeiangaben ein 26-Jähriger in der Neuen Bergstraße, dass eine 45-Jährige verkehrsbedingt anhalten musste.

Beide Beteiligten gaben an, dass die tief stehende Sonne geblendet habe. Das Auto des 26-Jährigen musste abgeschleppt werden. Es entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von etwa 8000 Euro. (tril)

Themen folgen