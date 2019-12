vor 4 Min.

Till Peche gewinnt den Vorlesewettbewerb

Sechstklässler des Friedberger Gymnasiums küren ihren Sieger

In die feucht-schwüle Landschaft des Mississippi hatte sich der Mehrzweckraum des Friedberger Gymnasiums verwandelt, als sich die sechsten Klassen zum Vorlesewettbewerb versammelten. Schließlich ging es in der Endrunde um den Roman „Die Mississippi-Bande“ von Davide Morosinotto, aus dem die drei Finalisten einen unbekannten Auszug vortragen mussten. Mit amüsanten und actiongeladenen Ausschnitten aus den Büchern „Der kleine Hobbit“, „Percy Jackson erzählt griechische Göttersagen“, „Carags Verwandlung“, „Weltenspringer“ und „Julie von den Wölfen“ unterhielten die diesjährigen Klassensieger Wieland Ginting (6A), Helena Hackenbroch (6B), Till Peche (6C), Johannes Nemetz (6D) und Amelie Pröll (6E) ein diesmal besonders zahlreiches, aber sehr aufmerksames Publikum.

Mit ihren Leistungen machten sie es der Jury nicht leicht. Auch bei den übrigen Zuhörern war die Begeisterung zu spüren. In einer kurzen Pause, in der es für die Schüler kleine Naschereien gab, besprach sich die Jury. Helena, Till und Ameli traten schließlich im Stechen mit einer unbekannten Passage aus der „Mississippi-Bande“ gegeneinander an. Am überzeugendsten entführte Till Peche das Publikum an den Mississippi um das Jahr 1900. Er wird das Gymnasium beim Bezirksentscheid vertreten. (FA)