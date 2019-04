08:53 Uhr

Tipps zum Frühjahrsputz im Garten

Der Gärtner Helmut Milzarek (Kissing) gibt Tipps zum Saisonstart. Wie macht mein den Garten zum Ort der Vielfalt von Pflanzen und Tieren?

Von Ute Krogull

Die Sonnenstrahlen im April küssen nicht nur immer mehr Blumen wach, sondern wecken auch den Tatendrang der Hobbygärtner. Während auf den Fensterbrettern Tomaten und Cosmeen sprießen, zieht es die Menschen ins Freie. Doch was ist zu tun – und vor allem wie? Der Kissinger Gärtnermeister Helmut Milzarek warnt: Nicht zu früh und nicht zu heftig!

Denn am Boden lebende Tiere könnten durch zu frühe massive Eingriffe Schaden nehmen. Am Besten bereichsweise vorgehen – und stets genau hinschauen: Auf den Grünflächen starten, dann den Bereich der Frühjahrsblüher vornehmen, die Stellen unter Bäumen und Sträuchern bzw. Stauden etwas später behandeln. Wichtig: Das Laub nicht komplett entfernen! Denn in Laubhügeln finden Vögel unter den feuchten Blättern so manche Delikatessen.

Die richtige Zeit für die erste Düngung im Garten

Auch für die erste Düngung ist jetzt die richtige Zeit. Das Düngen der Staudenbeete und Gehölze sollte behutsam mit selbst hergestellten Kompost oder organische Dünger – zum Beispiel Hornspänen – erfolgen. Dabei ist Zweierlei sehr wichtig: Der Dünger sollte immer gut in den Boden eingearbeitet werden. Und: Auf Dünger mit Unkrautvernichter sollte generell verzichtet werden. „Dieser schädigt Natur, Mensch und Tier“, warnt der Fachmann. Übrigens: Bei leichtem Regen und feuchten Böden sollte man die Arbeiten im Garten generell einstellen. Sonst droht eine Bodenverdichtung.

Der Kissinger ist ein Freund natürlicher Bepflanzung. Hierbei gilt: Ein Garten mit intakter Natur und Tierwelt ist nur mit manueller Pflege zu erreichen – also ohne Gift. So kann sich eine Vielfalt von Pflanzen, Insekten und Kleintieren entfalten. Vermeiden sollte man die Versiegelung ihrer Gärten und Vorgärten mit Kies, Pflaster, Platten und Mulchfliesen. Unerwünschte Wildkräuter sollten per Hand mit einem Jätedolch mitsamt der Wurzel (mühsam, aber wichtig!) frühzeitig entfernt werden.

Die Magerwiesen-Margerite ist in Deutschland heimisch. Bild: Andrea Warnecke (dpa)

Das rechtzeitige Vorgehen erspart später eine Menge Pflege. Wichtig für die Artenvielfalt ist auch, den Rasen seltener zu mähen. Wie oft, das bleibt jedem selbst überlassen. „Gartenpflege ist Bauchgefühl“, sagt Milzarek. Und auch Natürlichkeit lässt sich immer steigern – vom roboter-geschorenen Kurzrasen bis zum Margeritenfeld.

Ganz nebenbei spart selteneres Mähen Zeit. Überhaupt, der Zeitaufwand. Milzarek hat erlebt, dass viele Menschen ihn anfangs nicht so recht abschätzen können. Sein Rat: „Jeder sollte sich die Zeit so einteilen, dass die Freude an der gärtnerischen Arbeit erhalten bleibt.“ Klingt schwerer als gesagt, doch es gibt einfache Tricks. Zeitersparnis bringt zum Beispiel gutes und gut gepflegtes Werkzeug. Scheren sollten schneiden und nicht quetschen. Sie sollten steril sein. Heckenscheren sollten geschärft und ebenfalls steril sein. Messer sollten immer scharf sein. Kabel sollte man gerade vor dem ersten Gebrauch im Frühling auf Schäden überprüfen. Das Gleiche gilt für Rasenmäher.

Natürlich wirkende Staudenbeete in der Tradition von Karl Foerster sind das Vorbild für den sogenannten New German Style. Bild: Andrea Warnecke (dpa)

Weiterer Tipp, der Gärtnern einfacher macht: In einem intakten Garten kann man die Pflege in Staudenbereichen in den Griff bekommen, indem die Pflanzflächen während der Vegetationsperiode eine geschlossene Pflanzendecke aufweisen. Das hält die Feuchtigkeit im Boden, spart also Gießen. Gut geeignet sind Storchenschnabel, Frauenmantel dagegen wuchert dem Gärtner fast zu sehr. Im Moment ist die ideale Pflanzzeit für alles bis auf den Sommerflor (wie Geranien). Leichtes Mulchen in den Staudenbeeten ist okay. Grundsätzlich gilt: Die erste Pflege ist die Wichtigste.

Und wovon träumt ein Gärtnermeister im Frühling? „Ich wünsche mir, dass die Gärten das bleiben, was sie sein sollen: Oasen der Erholung und Ruhe mit einer Vielfalt an Pflanzen und Tieren. Ein Rückzugsgebiet für Mensch und Tier“, sagt Helmut Milzarek.

Unser Fachmann: Helmut Milzarek aus Kissing

Helmut Milzarek ist Gärtnermeister und Inhaber der Firma Garten-und Landschaftsbau Milzarek in Kissing. Er begleitet unsere Leser einmal im Monat mit seinen Tipps und Ideen durch das Gartenjahr.

