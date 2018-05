vor 39 Min.

Tischtennis ist beim BCR im Kommen

Die erfolgreiche Abteilung gründet in Rinnenthal eine dritte Erwachsenenmannschaft

Bei der Jahreshauptversammlung der Tischtennisabteilung des BC Rinnenthal wurden die Weichen für die Saison 2018/2019 gestellt. Da die Abteilung viele neue Mitspieler gewinnen konnte, wurde beschlossen, eine dritte Erwachsenenmannschaft aufzustellen. Diese wird ihre erste Saison 2018/19 als „Hobby“-Liga spielen. So bekommen noch mehr Spieler und Einsteiger die Möglichkeit, erste Erfahrungen im Punktspielbetrieb zu sammeln und Tischtennis leistungsorientiert auszuüben.

Die Mannschaften des BC Rinnenthal haben in der Saison 2017/18 ein gemischtes Bild abgegeben. Die erste Mannschaft hat in der 3. Kreisliga Ost (BTTV Kreis Augsburg Süd) Platz 3 von 10 erreicht und zeigt damit erneut, dass sie in dieser Leistungsklasse aktuell gut mithalten kann. Auch die Spieler der zweiten Jugendmannschaft, die in der letzten Saison das erste Mal am Punktspielbetrieb teilnahmen, konnten viele Erfahrungspunkte sammeln und dabei den Platz 5 von 8 in der Tabelle einnehmen.

Anders sah es da bei der Herren II aus, die nun nicht mehr in der „Hobby-Liga“ ihr Glück versucht hatte, sondern in der 4. Kreisliga West gegen leistungsstarke Gegner antreten mussten. Bei nur fünf Begegnungen pro Runde konnte man nur einmal ein Unentschieden gegen SSV Wollishausen II herausholen, alle anderen Spiele gingen verloren. Somit steht die Mannschaft am Ende der Saison auf dem 6. und letzten Platz. Ähnlich schwer erging es der Jugend I, die auf Platz 7 von 8 den Ligaerhalt knapp schaffte (3 Siege, 11 Niederlagen). Nach dem überraschenden Aufstieg zum Ende der letzten Saison hat sich bewahrheitet, dass in der 1. Kreisliga (Augsburg Süd) die Leistungsanforderungen noch mal deutlich höher sind.

Bei der Jahreshauptversammlung wurde Abteilungsleiter Andreas Steinhardt offiziell als Hauptsponsor der Abteilung vorgestellt. Mit dem Beitrag der Schreinerei Steinhardt ist es möglich, viele Aktivitäten im Bereich der Jugendarbeit gratis oder gegen nur sehr kleine Beiträge der jungen Spieler durchführen zu können. Dazu gehört neben besonderen Trainingseinheiten auch die kostenfreie Versorgung bei Abteilungsveranstaltungen. Alle Mannschaften profitieren auch von der Verbesserung der Ausstattung der Spielstätten - Platten, Schränke, Bälle und anderes Material sind doppelt vorzuhalten, da neben dem Trainingsbetrieb in der alten Schule in Rinnenthal die meisten Punktspiele aus Platzgründen in der Sporthalle der Grundschule Eurasburg durchgeführt werden müssen. (FA)

Informationen zu Trainings- und Spielbetrieb können jederzeit bei Abteilungsleiter Andreas Steinhardt unter tischtennis@bcrinnenthal.de oder 08208/958100 eingeholt werden.