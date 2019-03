vor 32 Min.

Tobende Schüler: Busfahrer in Friedberg verliert die Nerven

Über 20 Jahre fährt ein Mann Schulbusse in Friedberg. Dann brennen ihm wegen der Schüler die Sicherungen durch. Der Richter fordert grundlegende Veränderungen.

Von Tom Trilges

„Was Sie gemacht haben, ist unterlassene Hilfeleistung und sonst gar nichts“, sagte Richter Walter Hell vom Aichacher Amtsgericht am Dienstag nach der Urteilsverkündung gegen einen 73-Jährigen Busfahrer.

Der Verurteilte schaute in diesem Moment traurig und reumütig. Sein schlechtes Gewissen schien ihn zu plagen, weil er im Oktober einen Schüler aus seinem Bus durch eine Kurzschlussreaktion verletzt und anschließend falsch regiert hatte.

Busfahrer in Friedberg wegen Vollbremsung verurteilt

Richter Hell verhängte deshalb eine Geldstrafe von 2000 Euro, zu zahlen an die Verkehrswacht in Aichach-Friedberg. Aber von Beginn an: Was war genau passiert?

Der Busfahrer fuhr bereits seit 1991 für ein Friedberger Busunternehmen, unter anderem auch immer wieder Schulbusse. Ein großes Problem dabei: Regelmäßig schrien Kinder laut durch den Bus, teilweise tobten sie sogar herum.

Am 14. Oktober vergangenen Jahres dann verlor der 73-jährige Busfahrer die Nerven. Er bremste in einer Kurve in der Wulfertshauser Geisbergstraße abrupt und heftig ab – wohl aus Wut über die herumtollenden Kinder.

„Ich weiß nicht, wieso genau ich gebremst habe. Mich beschäftigt der ganze Vorfall jeden Tag“, sagte der Angeklagte vor Gericht. „Es tut mir leid, ehrlich.“

Schüler wegen Vollbremsung bei Friedberg verletzt

Ein achtjähriger Junge wurde durch die Vollbremsung erst gegen einen anderen Sitz und dann zu Boden geschleudert. Er verletzte sich unter anderem die Rippen, seine Mutter brachte ihn noch am selben Tag in die Augsburger Kinderklinik.

Das Schlimmste aber ereignete sich kurz nach der Vollbremsung. „Ich bin mit einem Mitschüler an der nächsten Haltestelle nach vorne zum Busfahrer gegangen. Wir haben ihm gesagt, dass sich ein Kind verletzt hat. Er hat aber gesagt, wir sollen uns wieder hinsetzen“, schilderte ein neunjähriger Schüler vor Gericht.

Der 73-jährige Angeklagte erklärte den Sachverhalt vor Gericht: „Ich habe die beiden einfach nicht ernst genommen. Ich konnte auch im Spiegel keinen verletzten Jungen erkennen.“

Richter Hell genügte die Erklärung nicht: „Sie hätten nach hinten gehen und nachschauen müssen, was da los ist.“ Nach der Urteilsverkündung führte der Richter aus: „Was meinen Sie, was das für einen Eindruck auf hilfesuchende Kinder macht, wenn ein Erwachsener nicht eingreift?“

Probleme mit Schulbus in Friedberg waren bekannt

Die Probleme auf der Schulbuslinie kamen nicht plötzlich. Der Friedberger Busunternehmer hatte sich schon Monate zuvor bei der Schulleitung in Derching beschwert. Daraufhin mahnte diese in einem Brief zu Schuljahresbeginn, dass sich alle Kinder im Bus benehmen sollen – ohne nachhaltigen Erfolg.

Eine Elternvertreterin sagte im Prozess: „Die Schwierigkeiten waren seit Jahren bekannt. Mein Kind fährt selbst aber nicht mit dem Bus. Wir haben böse Reaktionen von anderen Eltern bekommen, als wir uns bei dem Thema eingeschaltet haben. Danach ließen wir es sein.“

Richter in Aichach sieht generelles Problem mit Schulbussen

Nach dem Vorfall im Oktober fuhr zeitweise dann doch eine Mutter oder der Hausmeister im Schulbus mit, mittlerweile ist dies nicht mehr der Fall. „Da liegt doch das eigentliche Problem“, sagte Richter Hell. „Entweder braucht es einen zweiten Fahrer oder jemand anderen, der aufpasst, dass die Kinder zumindest auf ihren Plätzen bleiben.“

Das sei unrealistisch, befand der anwesende Inhaber des Friedberger Busunternehmens. „Das ist völlig wurscht. Wenn Sie im Bus nicht für Sicherheit sorgen, verurteile ich Sie hier eines Tages womöglich noch deswegen“, so Richter Hell.

Die Situation auf der betroffenen Strecke hat sich trotzdem mittlerweile durch zwei Umstände gebessert: Einerseits fährt regelmäßig ein Fahrer die Route, der nach Aussage von Eltern und Kindern mit den Schülern zurechtkommt. Zusätzlich wird eine Strichliste geführt: Benimmt sich Kind drei Mal daneben, darf es für einige Zeit nicht mehr mit dem Schulbus fahren.

Richter: Mit 73 Jahren besser keine Schulbusse mehr fahren

„Trotzdem müssen Sie damit leben, dass Kinder mal laut sind“, wandte sich Richter Hell am Ende des Prozesses nochmals an den Angeklagten. „Das ist ja an jeder Schule so und leider wird das wohl auch so bleiben.“ Hell riet dem 73-Jährigen, seinen Job aufzugeben, wenn er ihm nervlich nicht mehr gewachsen sei. „Nicht umsonst gehen Leute normalerweise mit 65 in Rente.“

