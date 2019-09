13:36 Uhr

Tödlicher Unfall auf der B300 bei Dasing: Klärung dauert

Auf der B300 bei Dasing ist am Dienstag eine 41-jährige Mutter gestorben.

Das Gutachten nach dem Unfall auf der B300 bei Dasing, bei dem eine 41-jährige Mutter starb, ist wohl erst in Monaten fertig.

Von Tom Trilges

Nach dem Tod einer 41-jährigen Mutter bei einem Unfall auf der B 300 zwischen Oberzell und Dasing laufen die Ermittlungen über die Unfallursache. Am Dienstag war die Frau in den Gegenverkehr geraten und mit einem Auto zusammengestoßen. Sowohl ihr vierjähriges Kind als auch der 21-jährige Fahrer des anderen Unfallwagens erlitten schwere Verletzungen und liegen im Krankenhaus.

Gutachter soll Unfallhergang auf B300 bei Dasing klären

Bis das von der Staatsanwaltschaft beauftragte Gutachten zum Unfallhergang fertig ist, können noch Monate vergehen, teilte Alexander Wagenpfeil von der Polizei Friedberg auf Anfrage mit. „Darin werden Dinge wie die Geschwindigkeit und der Zustand der Fahrzeuge zum Unfallzeitpunkt geprüft.“ Dazu war der Gutachter Dienstag auch am Unfallort. Wagenpfeil möchte keine Details über den Zustand der Verletzten nennen, sagt aber: „Wenn Autos mit hohen Geschwindigkeiten frontal zusammenstoßen, werden enorme Energien freigesetzt.“

Ermittlungen nach Unfall mit Wohnwagen auf A8 bei Friedberg

Unterdessen läuft nach dem ebenfalls am Dienstag geschehenen schweren Unfall auf der A8 bei Friedberg ein Verfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen den Lkw-Fahrer, der dort in einen Wohnwagen auf dem Standstreifen gekracht war. „Aktuell gibt es aber keine belastbaren Hinweise darauf, dass etwas anderes als eine Unachtsamkeit der Grund war“, so ein Sprecher der Autobahnpolizei Gersthofen. (tril)

