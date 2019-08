vor 38 Min.

Tomaschko und Metzger wandern

CSU-Politiker bei Weitmannsee und Galgenbach in Kissing

Unter dem Titel „Der Galgenbach am Weitmannsee“ hatten der Landtagsabgeordnete Peter Tomaschko und Landrat Klaus Metzger, beide von der CSU, zu einer zweiten Sommerwanderung in den südlichen Landkreis eingeladen. Diesmal stand eine Wanderung am Kissinger Galgenbach nahe des Weitmannsees auf dem Programm.

„Mich freut es, dass Sie trotz der hohen Temperaturen so zahlreich erschienen sind. Die Sommerwanderungen sind immer sehr schöne Termine, bei denen man einfach und unkompliziert ins Gespräch kommt“, begrüßte der Stimmkreisabgeordnete die Wanderlustigen. Los ging es beim Restaurant Seestern direkt am Weitmannsee. Anschließend führte die Wanderung am Ufer des durch Kiesabbau entstandenen Sees entlang zum parallel verlaufenden Galgenbach. Hier berichtete Kreisheimatpfleger Hubert Raab über die Hintergründe und Entstehungsgeschichte des Baches.

Zuvor erläuterte er die Entstehung des Weitmannsees mit seinen zahlreichen Inseln. Auf dem Rückweg nutzten Tomaschko und Metzger die Gelegenheit, um mit den Bürgern ins Gespräch zu kommen. „Das gegenseitige Kennenlernen und der Austausch stehen bei unseren Wanderungen im Vordergrund. Da kann die Politik schon mal hinten anstehen“, erklärte der Abgeordnete mit einem Augenzwinkern. Abgerundet wurde der Tag mit einer Einkehr im Restaurant Seestern, wo „Die Kissinger“ für musikalische Unterhaltung sorgten. (FA)

