Torjagd statt Unterricht

Ambérieuschule organisiert mit

In Kooperation mit dem SV Mering durften vor Kurzem alle ersten und zweiten Klassen der Grundschule Mering Ambérieustraße an zwei Vormittagen an einem Fußballtraining teilnehmen.

In Kleingruppen unter Aufsicht erfahrener Trainer absolvierten die Schüler zuerst einige Aufwärmübungen, bevor es an das Passen, Dribbeln und Toreschießen ging. Konzentriert spielten die Kinder ihre Bälle im Slalom um aufgestellte Hütchen und freuten sich, wenn der Partner den zugespielten Ball annehmen konnte.

„Das Tor ist ja größer, als ich mir es vorgestellt habe“, meinte ein kleiner Torwart, als er versuchte, keinen Ball im Tor landen zu lassen. Das Gelernte stellten die Kinder gleich in einem kleinen Turnier unter Beweis, wobei auch der Spaß nicht zu kurz kam.

Vitaminbar zur Stärkungin der Halbzeit

Zur Stärkung stand in der Halbzeit eine Vitaminbar bereit, an der sich die Kinder bedienen durften. Am Ende des Vormittags wollte so mancher noch weiterspielen und bekam dann den Tipp, beim SV Mering zum Training zu kommen.

