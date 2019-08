vor 37 Min.

Toter Hund am Mandichosee: Es war tatsächlich die Giftalge

Das Gesundheitsamt hat für den Mandichosee in Merching ein Badeverbot verhängt. Am Kiosk herrscht nur wenig Betrieb.

Drei Hunde sind am Mandichosee auf zunächst rätselhafte Weise ums Leben gekommen. In einem Fall ist die Todesursache nun eindeutig nachgewiesen.

Von Gönül Frey

Die Anzeichen auf giftige Blaualgen am Mandichosee/ der Lechstaustufe 23 haben sich seit Wochenanfang verdichtet. Nachdem diese in Treibholz und Pflanzenresten am Ufern nachgewiesen wurde, steht sie auch bei einem der Hunde als Todesursache eindeutig fest. Das teilt das Landratsamt Aichach-Friedberg nun aktuell mit. "Im Magensaft einer der Hunde gelang der laborchemische Nachweis von Anatoxin sowie auch mikroskopisch von Cyanobakterien der Gattung Tychonema. Damit ist nun zweifelsfrei bewiesen, dass einer der Hunde an einer Anatoxinvergiftung starb", heißt es darin. Insgesamt drei Hunde waren in den vergangenen Wochen ums Leben gekommen.

Mandichosee: Seltene Blaualgen sind die Ursache

Weil erste Wasserproben kein Ergebnis brachten, war man zunächst von Giftködern als Ursache ausgegangen. Spätere Proben aus dem Uferbereich brachten dann jedoch den Hinweis auf die gefährlichen Algen. Die betreffende Gattung der Blaualgen kommt bei uns sehr selten vor. Die Untersuchungen dazu sind kompliziert und langwierig und müssen in einem Speziallabor durchgeführt werden. Diese sind nach wie vor nicht abgeschlossen. "Weitere Ergebnisse zur Anatoxinkonzentration im Wasser stehen noch aus", heißt es vom Landratsamt.

Landratsamt hält Aufenthaltsverbot an der Lechstaustufe aufrecht

Es gebe laufend neue Erkenntnisse zum Verhalten und Vorkommen der Blaualge Tychonema im Mandichosee. Ein umfassendes Aufenthaltsverbot wurde bei Allgemeinverfügung bereits am Dienstag erlassen. Das bedeutet, dass im gesamten Bereich der Lechstaustufe 23 nicht nur das Baden untersagt ist. Auch Fischer, Segler und Surfer dürfen nicht mehr aufs Wasser. Und das BEtreten des Anschwemmbereiches am Ufer ist ebenfalls untersagt.

Für die betroffenen Vereine, das Wassersportcenter und den Kiosk hat das erhebliche Einbußen und Einschränkungen zur Folge.

