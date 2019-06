vor 50 Min.

Toyota brennt auf A8 aus: Autobahn zeitweise komplett gesperrt

Die A8 bei Dasing (Kreis Aichach-Friedberg) war nach einem Brand vollständig gesperrt, hier zu sehen in Fahrtrichtung Stuttgart.

Auf der A8 bei Dasing ist am Mittag ein Auto in Flammen aufgegangen und über die Fahrbahn geflogen. Zunächst war von einer Explosion die Rede gewesen.

Auf der A8 bei Dasing (Kreis Aichach-Friedberg) bemerkte am Mittwoch ein 61-Jähriger Autofahrer gegen 13.15 Uhr Feuer im Innenraum seines Toyotas. Er fuhr auf den Standstreifen und konnte den Wagen unverletzt verlassen. Allerdings rollte das Auto – mittlerweile lodernd in Brand – anschließend hangabwärts über alle drei Fahrbahnen. Es brannte schließlich an der Mittelleitplanke völlig aus.

Zunächst hatte es geheißen, das Auto sei explodiert und Teile seien über die Fahrbahn geschleudert. Wie die Polizei am Nachmittag jedoch klarstellte, war dies nicht der Fall. "Knallgeräusche von berstendem Glas und platzenden Reifen" seien wohl fälschlicherweise als Explosion wahrgenommen worden.

Am Mittwochnachmittag haben sich auf der A8 und den Ausweichstrecken bei Dasing wegen einer Vollsperrung der lange Staus gebildet. Bild: Tom Trilges

Auto brennt auf der A8: Vollsperrungen in beide Richtungen

Während der Löscharbeiten musste die A8 wegen der enormen Hitze- und Rauchentwicklung vollgesperrt werden, es bildeten sich Staus auf der Autobahn und den Ausweichstrecken. Die Behinderung waren nach knapp zwei Stunden behoben. Der Sachschaden an Fahrbahn und Auto beläuft sich auf rund 60.000 Euro.

Wie die Polizei mitteilte, befuhren während der Ermittlungen drei Kradfahrer die gebildete Rettungsgasse, zwei weitere Autofahrer filmten das Geschehen im Vorbeifahren mit ihrem Handy. Die Beamten konnten alle fünf anhalten. Sie erwartet nun eine Anzeige. (tril)

