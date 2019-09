19.09.2019

Trachtenverein Almarausch feiert Premiere im neuen Heim

Noch vor dem offiziellen Einweihungsfest soll heuer das Stück der Meringer Trachtler dort aufgeführt werden. Das Publikum ist schon gespannt auf die neuen Räume.

Die Proben für das Theater des Trachtenvereins Almarausch Mering sind bereits im vollen Gange. Nebenbei laufen die Arbeiten und Vorbereitungen auf der Baustelle im neuen Trachtenheim auf Hochtouren, damit zur feierlichen Theaterpremiere im neuen Heim alles fertig ist. Gut zwei Jahre haben die Meringer Trachtler nun an ihrem Neubau gearbeitet, um in diesem heuer noch die Theaterveranstaltungen aufführen zu können. „Es freut uns, dass wir die intensiven Arbeiten an unserem Neubau nun endlich den ersten Besuchern präsentieren können“, sagt 1. Vorsitzender Albert Müller. Eine offizielle Einweihungsfeier ist für nächstes Jahr noch in Planung.

Trachtenverein Mering unter großem Termindruck

Durch die Schließung des Papst-Johannes-Hauses vor einigen Monaten wurde der Druck auf die Trachtler immer größer. Denn somit stand fest, dass das Theater schon dieses Jahr im neuen Trachtenheim in der Hermann-Löns-Str. 42 gespielt werden muss.

Spielleitung Leni Zieglmeir hatte somit einiges zu planen und griff dankend auf treue Spieler der letzten Jahre zurück. Wie schon im letzten Jahr beginnt die Premiere bereits am Samstag, 26. Oktober, um 19.30 Uhr und nicht mehr wie gewohnt Anfang November. Grund hierfür ist, dass an den beiden stillen Sonntagen Volkstrauertag und Totensonntag keine lustigen Stücke mehr auf bayerischen Bühnen aufgeführt werden dürfen. Deshalb wurde auch schon im letzten Jahr alles eine Woche vorverlegt. Es folgen weitere Aufführungen am 27. Oktober um 14.30 Uhr, 2. November um 19.30 Uhr, 3. November um 17.30 Uhr, 9. November um 19.30 Uhr und am 10. November um 17.30 Uhr.

Karten fürs neue Theaterstück können erstmals per E-Mail reserviert werden

Der Kartenvorverkauf wurde dieses Jahr auch geändert. „Mit einem neuen Heim möchten wir auch neue Wege der Kartenreservierung gehen“, so Leni. Karten können nun erstmals per E-Mail über tickets@trachtenverein-mering.de reserviert werden. Telefonisch können sie aber auch weiterhin bestellt werden. Ab 29. September wird Jutta Hörmann dies dann übernehmen und immer sonntags, montags und dienstags von 18 bis 20 Uhr unter der Telefonnummer 08233/9720 erreichbar sein. Damit auch einigen älteren Besuchern der Weg zum neuen Trachtenheim nicht zu weit ist, wird auch erstmals ein Shuttleservice für die Aufführung am 27. Oktober angeboten. Am Marktplatz, auf dem BayWa Parkplatz und bei der Shell Tankstelle werden dann Besucher gruppenweise von 13.45 Uhr bis 14.15 Uhr abgeholt.

