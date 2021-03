04.03.2021

Traditionsunternehmen Leuchten Ludwig ist gerettet

Plus Ein Investor übernimmt den insolventen Leuchtenspezialisten Ludwig aus Mering. Erhalten bleibt allerdings nur der Standort in Bergen (Sachsen).

Von Gönül Frey

Im Dezember hat das Meringer Traditionsunternehmen Ludwig Leuchten Insolvenz angemeldet. Nun gibt es nach Informationen unserer Redaktion gute Neuigkeiten. Demnach hat sich doch noch ein Käufer für die angeschlagene Firma gefunden. Der bisherige Geschäftsführer Robert Ehlert bestätigte dies auf Nachfrage unserer Zeitung.

"Die Übernahme ist erfolgt", sagte er. Aus rechtlichen Gründen dürfen die Details der Übernahme wie der Name des Investors erst am Montag veröffentlicht werden. Doch Erleichterung und Freude sind deutlich hörbar: "Ludwig ist übernommen, die Lichter gehen nicht aus - wir überleben!", so Ehlert. "Wir haben es in letzter Sekunde geschafft, Ludwig noch zu retten."

Die Produktion von Leuchten Ludwig aus Mering wurde bereits 2018 verlagert

In Mering geht dennoch eine Ära zu Ende. Bereits 2018 war aus Kostengründen die gesamte Produktion an den zweiten Standort in Bergen verlagert worden. Nun ist auch die Verwaltung in der Marktgemeinde aufgelöst. Einige Kollegen werden laut dem Geschäftsführer jedoch mit nach Bergen gehen. "Das Team hält sehr gut zusammen und hat Großes geleistet", stellt er heraus.

Wie Ehlert betont, war die Übernahme ein gemeinsamer Kraftakt. Eine wichtige Rolle spielte dabei Unternehmer Manuel Rust, ein Geschäftspartner von Ludwig Leuchten, der bei der Suche nach einem Investor vermittelte. Lob gibt es vom Ludwig-Geschäftsführer, aber auch für Matthias Nierhaus von der Kanzlei Wellensiek in München, der als Experte das Unternehmen in der Insolvenz im Eigenverwaltungsverfahren unterstützte, und den Sachwalter Paul Abel von der Kanzlei Anchor in Augsburg. "Die haben alle geschaut, dass Arbeitsplätze möglichst erhalten bleiben. Ohne die hätte ich es nicht hinbekommen", sagt Ehlert.

