vor 32 Min.

Traktor gegen Tretroller: 13-Jähriger verletzt

Bei einem Unfall in Ried wurde ein 13-jähriger Junge schwer verletzt.

Bei einem Unfall in Ried zog sich ein 13-Jähriger schwere Beinverletzungen zu. Der Rettungshubschrauber brachte ihn in die Uniklinik.

Nach Angaben der Polizei wollte eine junge Frau am Sonntagnachmittag mit dem Traktor aus einem landwirtschaftlichen Anwesen ausfahren. Dabei verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und fuhr auf den angrenzenden Gehweg. Dort war der 13-Jährige mit einem Tretroller unterwegs. Als er den entgegenkommenden Traktor erkannte, versuchte er noch vergeblich, sich in Sicherheit zu bringen. Der Junge musste mit einem Rettungshubschrauber in das Uniklinikum Augsburg gebracht werden. Der durch den Unfall entstandene Sachschaden wird auf ca. 750 Euro geschätzt.

Themen Folgen