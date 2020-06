vor 54 Min.

Traktor weicht Fahrrad aus, Auto weicht Traktor aus: Das geht nicht gut

Am Donnerstag kam es gegen 10.45 Uhr in der Meringer Straße in Kissing zu einem ungewöhnlichen Unfall. Eine 63-jährige Pkw-Fahrerin fuhr in Richtung Mering, als ihr auf Höhe des Krautgartenwegs ein Traktor entgegen kam. Nachdem ein Fahrradfahrer auf Höhe der Fahrzeuge vom Gehweg auf die Fahrbahn wechselte, musste der Fahrer des Traktors auf die Gegenfahrspur ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern.

Die 63-Jährige wich deshalb ebenfalls aus und touchierte dabei mit ihrem rechten Vorderreifen den Bordstein, wodurch das vordere Rad beschädigt wurde. Es entstand Schaden in Höhe von 350 Euro.

Die Polizei Friedberg sucht Zeugen

Die Polizeiinspektion Friedberg bittet Zeugen, insbesondere den Fahrer des Traktors, sich unter 0821/323-1710 zu melden. (kru)