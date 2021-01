vor 32 Min.

Transporter rammt in Mering Gartenzaun

Nach einer Unfallflucht in Mering sucht die Friedberger Polizei nun Zeugen.

Am Samstag zwischen 10 und 13 Uhr war ein Lieferwagen in der Klostergasse in Mering unterwegs. Das Fahrzeug wendete auf Höhe Hausnummer 5. Beim Zurücksetzen touchierte das Fahrzeug offensichtlich einen Gartenzaun. Dabei entstand laut Eigentümer ein Sachschaden von rund 250 Euro. Vom unfallverursachenden Fahrzeug blieb ein Rückstrahler an der Unfallstelle zurück.

Bisherige Ermittlungen der Friedberger Polizei ergaben, dass es sich bei dem Fahrzeug um einen VW Transporter handeln muss. Für weitere Hinweise können Zeugen sich bei der Polizei Friedberg unter der Telefonnummer 0821/3231710 melden. (AZ)

