vor 60 Min.

Trauer um Klaus Schelle

Der Architekt war 18 Jahre im Kreistag

Der Meringer Architekt Klaus Schelle starb im Alter von 87 Jahren. Zu seinen Bauprojekten zählte unter anderem der Neubau des Papst-Johannes-Hauses. Schelle setzte sich viele Jahre für den Erhalt der Sportgaststätte ein. Er gehörte als aktives CSU-Mitglied dem Ortsverband an und war tatkräftig als Betreuer im Ferienprogramm tätig. 18 Jahre lang war er Mitglied im Kreistag Aichach-Friedberg. Er engagierte sich in dieser Zeit unter anderem im Kreisbauausschuss. Für sein langjähriges Ehrenamt erhielt er die Verdienstmedaille in Silber des Landkreises Aichach-Friedberg sowie die kommunale Dankurkunde des Freistaates Bayern. Klaus Schelle war viele Jahre aktives Mitglied im Turnverein Mering, dessen Ehrenmitglied er seit 2010 war.

Der Trauergottesdienst mit anschließender Urnenbeisetzung auf dem Alten Friedhof findet am Donnerstag, 18. Juli, um 14.30 Uhr in der Pfarrkirche St. Michael statt. (FA)

