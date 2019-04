vor 36 Min.

Trauer um Yves Pinon

Delegation aus Mering in Ambérieu

Die Marktgemeinde Mering trauert mit seiner französischen Partnerstadt Ambérieu um Yves Pinon, der einem Krebsleiden erlag. Der 76-Jährige war von 2005 bis 2017 Präsident des Partnerschaftskomitees Ambérieu. „Er hat sich sehr für unsere Städtepartnerschaft engagiert und war ein verlässlicher Freund, der gerne etwas im Hintergrund blieb“, sagte Gabriele Litschmann-Huber. Zusammen mit Bürgermeister Hans-Dieter Kandler koordiniert sie auf deutscher Seite die Partnerschaft mit Frankreich, gemeinsam nahmen sie am Begräbnis von Pinon in Ambérieu teil.

Dem Partnerschaftskomitee gehörte Yves Pinon seit 1990 an. Seit dieser Zeit waren er und seine Frau Anna-Marie auch mit dem Meringer Ehepaar Eleonore und Bernd Broitzmann befreundet. Vor zwei Jahren trat Yves Pinon aufgrund seiner Erkrankung vom Vorsitz der Städtepartnerschaft zurück und erhielt den Titel des Ehrenpräsidenten. Sein Nachfolger im Amt wurde Yves Dalmais. Im vergangenen September, als die französischen Freunde in Mering weilten, übernahm Yves Pinon in Vertretung des verhinderten Komitee-Präsidenten noch einmal den Vorsitz. Anfang des Jahres kam der Krebs zurück. Trotzdem nahm Yves Pinon am 8. Februar noch an der Hauptversammlung des Partnerschaftskomitees teil, bevor er sich wieder ins Krankenhaus begab. Dort starb er am 24. März. Seine Frau Anne-Marie will der nun schon über 45 Jahre währenden Städtepartnerschaft treu bleiben und wird beim Besuch der Meringer Ende September in Ambérieu auch wieder ihre Freunde aus der Marktgemeinde in Empfang nehmen. (jojo/Foto: Heike John)

